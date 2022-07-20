“假白大褂”祸害老人问题何以“回潮”

秋实

一段时间以来，一些“黑诊所”“假义诊”“假白大褂”打着“祖传秘方”包治百病的幌子，诈骗老年人钱财，危害老年人健康，群众反映强烈。近日，全国专项办打击整治养老诈骗工作第六次部门会商会召开，研究会商卫生健康领域涉老诈骗整治工作重点难点问题，分析卫健领域养老诈骗整治工作面临的新情况，提出包括深入揭批“神医神药”“中医世家”等各类诈骗套路手段、全面巡查推进“黑诊所”“假白大褂”整治等四点意见。

群众反映强烈、部门会商解决，说明“假白大褂”祸害老人问题，进入了一个相对严重的阶段。这几年，清理整顿这一问题的力度很大，不仅“违背祖先意愿”出卖“祖传秘方”的“神医”不见了踪影，而且过去一些靠欺诈生存的小诊所、小医院等，也因为打击力度加大和疫情等因素的影响而消停了不少。

但话分两头，近期“黑诊所”“假义诊”“假白大褂”祸害老人问题，又呈现出强势“回潮”趋势，仅最近几天，涉“神药”或保健品欺诈的重大案件就披露了几起。新冠疫情暴发以来，民众尤其是老年人对健康的关注只多不少，使骗子觉得有机可乘。疫情期间保健品营销、欺诈性医疗活动虽然受到了一定限制，但也不排除存在“报复性反弹”的可能。此外，医疗服务和监督力量因疫情分心不少，导致慢性病诊疗等需求没有得到很好满足，“假白大褂”可乘虚而入。

“假白大褂”祸害老人虽是老问题，却具有不同以往的新表现。比如声称“祖传秘方”可治新冠，会因话题时髦而备受追捧；将过去的“乙肝转阴”包装成“核酸转阴”，切中了“阳人焦虑”，也容易欺诈成功；“假白大褂”以防疫之名走村串巷，可能让居民失去警觉；借推广医保电子凭证之名收集并贩卖老年人信息，反倒会被误认为在做好事……凡此种种，均属健康领域涉老诈骗的新表现。

同时还要看到，老套路尚且能够忽悠到不少老年人，新欺诈手段更让老年人防不胜防。比如“神医”远在千里，受害者遍布全国，以及直播间、微信朋友圈等，都可成为“祖传秘方”“神奇疗法”的坑民新通道，监管与打击的难度持续加大。线下“黑诊所”未必减少，寄生于互联网诊疗上的“黑医生”却会增加。在小区拦截几个做患癌风险评估的骗子容易，但在互联网上快速识别暗自兜售伪劣医药产品的“网红”就困难得多。

部门会商整治“黑诊所”“假白大褂”祸害老人问题，是“民有所呼我有所应”的体现。但当前整治此类现象，除了打击力量要持续加大之外，更需在方式上全面更新，推出契合互联网时代的治理策略。唯如此，方能做到有的放矢，让“黑诊所”“假义诊”“假白大褂”等难有生存空间，进一步维护好民众尤其是老年人的生命健康和财产安全。