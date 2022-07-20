夏天反而容易增肥？看看你无意中多吃了多少糖！

每年夏天都有人问我类似的问题：为什么我反而胖了，肚子肉多了？我通常会很有把握地问：你确信你夏天没有多吃东西么？世界上没有无缘无故的胖，也没有无缘无故的瘦。

水果饮品只带来热量

却没有饱腹感

其实，夏天会多吃不少糖，可能都被大家忽视了。夏天出汗多，人们都特别想喝水。但喝白水总觉得不够味，总想喝点有糖分的水，吃冷饮，或者吃水果。就算是淡甜的绿豆汤，其中至少含有6%的糖。一位做饮料开发的专家告诉我，若没有6%的糖，消费者会觉得淡甜的满足感都达不到。如果是舒服的甜味，那就是8%-10%了。

吃水果也会吃进去很多糖。比如号称低糖的西瓜，现在市面上流行的小西瓜品种，含糖量都在8%-13%之间。按10%的含糖量算，吃800克的西瓜瓤，也就带来80克的糖，光是这些糖就含有320千卡的热量了。吃雪糕和冰淇淋，那就既有糖又有脂肪了。

还有一部分人，夏天经常吃水果替代一餐。开头可能会因为减少了盐的摄入，导致体内水分含量下降，体重略有减轻，也许还会沾沾自喜。但长此以往，就会因为营养不良，带来轻度的蛋白质营养不良性水肿。然后，就会让人反而更显“胖”了。

同时，因为营养不良，人就会特别犯懒，全身乏力，疲倦嗜睡，不想做运动。即便还运动，体力也会下降，效果大不如前。头发枯干，容易脱发，肤色暗淡，缺乏弹性。

糖分多了，蛋白质少了

松松的脂肪替代了紧实的肌肉

问题是，你还觉得“也没多吃什么”，说明它们在带来400多千卡热量的情况下，却没有给你带来多少饱腹感，只是感觉解了个渴而已。关键是，这些东西蛋白质含量都很低，B族维生素也很少。所以，夏天特别容易出现的情况，就是碳水供能比升高，蛋白质供能比下降。

同时呢，因为夏天很热，不运动都冒汗，一运动就全身是汗。再加上怕被太阳晒，不肯出门走路，呆在空调房中。虽然你每周两次去健身房，但其他时间的活动量会下降，能量消耗会减少。

总结一下，就是糖分多了，蛋白质少了，运动不足了。偶尔如此还没关系，连着3个月，就很容易造成体脂率上升、肌肉量下降的情况。虽然增加的体重斤数似乎不多，但是脂肪比肌肉比重小啊，用松松的脂肪替代了一部分紧实的肌肉，人就显得一下子臃肿了不少。

此外，因为天气比较热，晚上睡觉越来越晚，熬夜饿了再吃零食，也是致肥的原因之一。

做好以下这八条

夏天维持紧实苗条的好身材并不难

营养不良导致抵抗力下降，到了秋冬还会更容易感冒。解决这些问题的关键，就是下面这八条。

1.别太贪吃水果，每天最多1斤就好了。不要用西瓜和其他水果来替代正餐。特别是日常吃鱼肉蛋类少的人，消化吸收能力较差的人，腹部松软、体力低下的人，更不适合吃过多水果。

2.天热出汗多的时候，适当吃点咸味菜肴是有益的。出汗要损失钠盐，总是不吃咸味食物只吃水果的方式，会使人肌肉疲乏无力，体力活动消耗的热量减少，反而更容易发胖。

3.正常吃主食，蛋奶每天吃，鱼和肉每天吃一种，或者用豆制品来替代。若用水果替代主食，碳水虽然够多，蛋白质却太少，会流失肌肉，造成营养不良。

4.烹调适当少油。把油炸爆炒改成蒸煮凉拌的烹调方式，一天能省下十几克乃至二十几克的烹调油，少摄入一两百千卡的热量。比如烧茄子改成芝麻酱汁拌的蒸茄子，外卖宫保肉丁改成去皮的烧鸡。

5.少喝甜饮料，少吃冷饮。喝不下白水，可以喝不加糖的杂粮粥，喝不加糖的豆汤米汤，喝点大麦茶、淡乌龙茶、淡柠檬水之类。

6.用牛奶、豆浆、酸奶等含有蛋白质的饮品来替代冷饮。它们既能补充蛋白质和多种维生素，又能补充水分。如果胃肠比较坚强，又很想喝凉的，把它们冰镇一下喝也很爽口。

7.坚持运动，维持肌肉。在避免中暑的前提下，别怕出点汗。回来洗洗擦擦之后，会觉得特别凉快。有了充足的运动，三餐吃饱也不会胖。特别是每天有20分钟日光下的活动，还能补充不少维生素 D。有部分研究提示，维生素D过少也与肥胖风险相关联。

8.按时睡觉，少吃夜宵和高热量零食。

文/范志红

（中国科协聘科学传播首席专家）