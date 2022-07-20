多地多人确诊热射病 专家教你如何急救和预防

体温持续升高甚至超过40℃、神志改变、肌肉痉挛或无力……在高温天气下，这些症状可能是热射病的表现。近期全国多地持续高温，多地医院收治了热射病患者。

“热射病是高温相关急症中最严重的情况，即重症中暑，一旦发生，死亡率极高。”北京大学第一医院急诊科主治医师张烁在接受人民网记者采访时介绍，在高温、高湿以及无风的环境条件下，人体会出现一系列生理变化，当变化超出身体承受能力时，就会引起体温升高等症状，这就是中暑。中暑可分为先兆中暑、轻症中暑、重症中暑三种类型。其中，重症中暑包括热痉挛、热衰竭和热射病。

张烁表示，先兆中暑是指在高温环境暴露一定时间后，出现大汗、口渴、乏力、头晕、动作不协调等，伴或不伴体温升高。轻症中暑是指先兆中暑症状持续加重，体温上升到38℃以上，并伴四肢湿冷、血压下降、脉搏增快等症状。重症中暑是指除上述轻症中暑症状外，体温明显升高，甚至超过40℃，出现肌痉挛、判断力下降、意识障碍（如谵妄、惊厥、昏迷）等，严重可危及生命。

“一旦出现中暑症状，要积极应对。对于先兆中暑和轻症中暑患者，应尽快脱离高温环境，转移至阴凉的地方，及时通风、降温、补充水和盐分，短时间可恢复正常。对于重症中暑患者，除进行上述处理外，需及时转运至医院进行治疗。”张烁说。

中暑的急救降温是关键。张烁说，降温的方法有，让患者迅速脱离高温高湿环境，转移至通风阴凉处，并使其平卧解开身上衣物；开窗并扇风，加快蒸发，对流散热；开启空调，将室温调节到20~24℃；用凉水喷洒或用湿毛巾擦拭患者全身；将患者浸入水温为15~20℃的冷水浴中；在患者颈部、腋下、腹股沟放置冰袋或湿毛巾；让患者饮用水或运动饮料。

夏季如何预防中暑？张烁建议，开启空调或风扇，保证充足睡眠，饮食应清淡，及时补充水分和盐分。外出尽量避开11时至14时高温时段。长时间处于空调环境下的人群，应有意接触一些高温环境，适当关闭一段时间的空调，清晨或傍晚到户外活动，以锻炼机体的耐热能力。（视频制作：实习生唐妍双）