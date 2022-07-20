日啖荔枝三百颗？小心惹上“荔枝病”

炎热的夏天，在高温与汗水的洗礼之下，这时从冰箱拿出冷藏过的荔枝，剥开，入口，冰爽、香甜，突然就让人满血复活！荔枝的美味不容置疑！作为一名广东人，从小就在“一啖荔枝三把火”的告诫中对荔枝始终抱以克制的感情。实际上，除了“上火”这个仿佛可以解释一切广东人身体不适的神奇原因，大量食用荔枝真的会危及生命安全！

据福建省一家医院急诊科统计，在两年内接诊的“荔枝病”患者达到48例。这些病例的共同特点是，连续多日进食了大量荔枝（超过一斤），且多在半夜至清晨突然发病，出现了不同程度的低血糖症状，包括昏迷、抽搐、四肢瘫痪等等，其中一例最后死于呼吸衰竭。

荔枝吃多了会导致低血糖

甚至会让脑部功能受损

那么，什么是“荔枝病”呢？顾名思义，就是一种因为荔枝吃多了而发生的疾病。其中的关键病因在于，荔枝吃多了会导致低血糖，从而引起低血糖相关的一系列临床表现——例如头晕、心悸、疲乏无力、面色苍白、皮肤湿冷等等，严重的话甚至会导致突然昏迷、抽搐、心律失常、血压下降甚至脑部功能受损等等。

你是不是想问，荔枝不是甜的吗？甜的不是含糖吗？含糖为什么会让人低血糖呢？越甜的食物，并不一定会让血糖升得越高。荔枝的含糖量约为16%，其中大部分为果糖。果糖进入人体后，经消化吸收入血，需要先在肝脏和小肠中经相应的酶催化并转化为葡萄糖等物质，然后才能再被机体利用。因为这个过程比较耗时，所以食用果糖后并不会迅速引起血糖的升高。

另外，荔枝中还含有一种叫“α-亚甲基环丙基甘氨酸”的物质，实验表明这类物质在体内可以起到降低血糖的作用。但是研究表明，直接食用荔枝对治疗糖尿病并没有什么作用，所以糖尿病人看到荔枝也不要飘哦，依旧要规律服药、限制饮食，做好科学的血糖管理。

荔枝病对于正在发育中的

小朋友来说后果更为严重

当我们食用大量荔枝时，大量果糖就会经消化道吸收入血，刺激胰岛素的分泌。胰岛素我们都知道是发挥降血糖作用的，它可以发出信号，促使细胞从血液中摄取葡萄糖，进行氧化消耗提供能量（变得精神有力气），或者是转化为脂肪等物质储存能量（长胖的源头），进而使血糖降低。

但是血液中的果糖刺激了胰岛素的分泌之后，其本身却不受胰岛素的调控。如前所述，果糖转化为葡萄糖入血是一个耗时的过程，其速度跟不上胰岛素降血糖的速度。所以当大量进食荔枝时（尤其是空腹状态），就会容易出现低血糖，进而表现出一系列的临床症状。此外，对于像脑组织这类以葡萄糖为主要供能物质的器官组织，在低血糖的时候会出现相应的功能受损，因此荔枝病对于正在发育中的小朋友来说，后果更为严重。

享用荔枝的“正确姿势”

荔枝到底应该怎么吃呢？

首先，尽量避免空腹食用荔枝。

其次，每天吃荔枝最好不要超过300g（约10颗）。

最后，吃前记得要洗手哦！

跟荔枝差不多时令上市的龙眼（又称桂圆），其所含糖类主要为蔗糖。蔗糖进入人体后，在胃肠道经酶的作用会迅速分解成一分子葡萄糖和一分子果糖，其中葡萄糖会直接进入血液参与各种生理活动的供能消耗。因此，食用龙眼不需要担心会出现低血糖哦！

文/郑子聪

（中山大学附属第八医院营养科医生）