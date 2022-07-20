地铁乘客突发疾病！医学博士生出手了

“我是医学生，请相信我！”

7月19日，上海中医药大学官微分享了一则暖心新闻，该学校2022级博士生孙漫沁同学救人于生命危急时刻，被称赞是一名有爱心又有良好医学素养的优秀人才！

感谢信。图片由上海中医药大学提供

孙漫沁在接受人民网记者采访时回忆，事发当天，上海地铁2号线乘客熙熙攘攘，车厢里传来一阵尖叫，“救命啊！来人啊！”

自己便从人群中挤了过去，看到车厢地板中央躺着一位意识不清醒的中老年男子，求救者正是他的妻子，也是上述表扬信的撰写者周慧。

“我当时紧紧握住周慧的手说，我是医学生，请相信我！”孙漫沁说，当时一心想着救人，还没等周慧回话，就已经蹲下身，对患者开展生命体征检查，发现桡动脉已无法触及，幸好颈动脉仍有搏动、瞳孔还未散大，随即开展急救处置，使得周慧的先生渐渐恢复了意识，能够回答出自己的名字。

救援现场。图片由上海中医药大学提供

随即，有的乘客拨打了列车热线，暂停了地铁的运行；有的乘客叫来了地铁站工作人员；有的乘客呼叫120急救车；还有四五名热心乘客按照急救搬运规范流程，把患者安全地转移到候车厅的座椅上。在大家的齐心协力下，患者脸色逐渐红润，精神渐渐好转，地铁很快恢复运行。

不久，120工作人员到达现场。孙漫沁向急救医生介绍完病情后便悄然离开现场。

据学校透露，孙漫沁本科毕业后，免试攻读硕士研究生，硕士期间曾荣获国家奖学金1次，校学业一等奖奖学金2次，二等奖奖学金1次，发表SCI论文1篇，CSCD论文1篇。

孙漫沁个人照。图片由上海中医药大学提供

孙漫沁说，自己从小就对中医很感兴趣，从本科一路读到博士。如今，她仍怀着传承发展中医药事业的赤子之心，不断攀登医学高峰！