今日小暑：这些养生秘诀你不可不知

今日，我们迎来小暑节气。天气开始炎热，但还没到最热，故称小暑。那么，小暑节气应如何养生呢？

“小暑之季，要顾及心阳，平心静气，确保心脏机能旺盛。”河南中医药大学第一附属医院主任医师朱翠玲在接受人民网记者采访时表示，天气炎热，人们易感心烦不安，疲倦乏力，养生应以“心静”为宜。避免过劳，适当减慢生活节奏，多做一些平和的事情，如听音乐、下棋、散步等，保持心情舒畅。另外，因天气原因小暑时节易引起人体血压波动，患有高血脂、高血糖、高血压等慢性疾病的中老年人，要注意及时喝水补充水分，按时监测血压等。

“暑湿偏盛是小暑时节的气候特点，此时应清热解暑、健脾祛湿。”朱翠玲提示，天气炎热，但最好不要过多食用冷饮。冷饮会刺激肠胃，导致肠胃功能混乱，影响脾胃健康。可以食用冬瓜、赤小豆、山药、薏仁等具有淡渗利湿、健脾益胃、益气之品；亦可食用西瓜、酸梅汤等清热解暑，调节体液、维持人体阴阳平衡，帮身体轻松抵抗长夏湿气，保护脾脏健康。如胃口欠佳，可多食“苦”味食物，如苦瓜等，具有消暑清热、促进血液循环、舒张血管的作用。另外，大蒜、茄子可降血脂、改善血管弹性，夏季食用也十分适合。

朱翠玲建议，夏季昼长夜短，夜间睡眠时间少，午饭后可以小憩20~30分钟，能有效帮助恢复身体机能。小暑时节，运动宜缓不宜剧烈，可选择打太极拳、做八段锦等进行晨练。（视频制作：实习生邓艺晨）

相关阅读：

久坐危害大 4个动作帮你缓解久坐疲劳

世界水日：科学饮水 不只“8杯水”那么简单

“过午不食”靠谱吗？肥胖这个“锅”晚餐不背

抑郁症是病 不只是“心情不好”这么简单