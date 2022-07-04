你的牙真的刷对了吗？ 餐后马上刷牙不可取

刷牙是我们日常生活中的“小事”，但同样也是关乎健康的“大事”。你的牙真的刷对了吗？

刷牙本来是一个好习惯，但有些人会餐后马上刷牙。“其实这样反而不利于牙齿健康。”中南大学湘雅三医院口腔科主任医师郭新程在接受人民网记者采访时介绍，人们用餐时吃的食物含有酸性物质，酸性物质附着在牙齿表面上，会使牙齿表面的牙釉质发生脱矿，导致牙齿结构改变。此时刷牙有可能破坏牙釉质，损害牙齿的健康。

“餐后最好等半个小时后再刷牙，这时唾液中的钙离子会对脱矿的牙釉质进行再矿化，牙齿的强度恢复，此时刷牙就不会损伤牙齿了。”郭新程提示。

那么，晨起后应先刷牙还是先吃饭呢？郭新程表示，有观点认为，晨起后口腔中的细菌比较多，应先刷牙再吃饭比较卫生；也有观点认为，吃完早饭之后再刷牙，可以将食物的残渣清除干净，避免细菌在口腔中滋生。综合方便程度考虑，可以晨起后先刷牙再吃饭，饭后用清水或淡盐水漱口。饭后漱口能有效的清洁口腔内的大量食物残渣，可以起到保护牙齿的作用。

郭新程建议，尽量选择毛软且细的牙刷；坚持每日早晚刷牙各一次；刷牙时使用正确的刷牙方式，不要用力过大，以减少对牙齿的磨损和牙龈的刺激。同时，减少甜食、酸性食物和碳酸饮料的摄入，不过量进食过硬的食物。（视频制作：实习生唐妍双）