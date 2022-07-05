国家卫健委：我国人均预期寿命提高到77.93岁

人民网北京7月5日电 （记者孙红丽）国家卫生健康委今日召开“一切为了人民健康——我们这十年”系列新闻发布会，介绍健康中国行动实施以来进展与成效。

人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。国家卫生健康委新闻发言人胡强强表示，健康中国行动实施3年来，群众健康素养稳步提升，健康生活方式得到逐步推广，疾病预防控制工作取得了积极进展和明显成效。

健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫生健康委规划司司长毛群安介绍，目前，我国人均预期寿命提高到77.93岁，主要健康指标居于中高收入国家前列，《“健康中国2030”规划纲要》2020年阶段性目标总体如期实现，健康中国行动2022年主要目标提前实现，健康中国建设开局起步良好、进展顺利，为我国全面建成小康社会、推动“十四五”经济社会发展发挥了重要作用。

毛群安进一步介绍，健康中国行动实施取得了明显的阶段性成效：一是健康促进政策体系基本建立。国务院成立健康中国行动推进委员会，形成了多部门协同推进的工作机制，教育、体育等部门积极参与、主动作为，建立健全会议调度、工作督办、监测考核、地方试点、典型案例培育推广等机制，实现省、市、县联动推进。

二是健康风险因素得到有效控制。建立国家健康科普专家库和资源库、全媒体健康科普知识发布和传播机制，围绕健康知识普及、合理膳食、全民健身、控烟限酒、心理健康、健康环境促进等，全方位控制影响健康的风险因素。居民健康素养水平提升到25.4%，经常参加体育锻炼人数比例达37.2%。

三是全生命周期健康维护能力明显提升。围绕重点人群，健全完善健康保障体系，不断提升健康服务能力。妇女儿童“两纲”、“十三五”规划目标全面实现，儿童眼保健和视力检查服务覆盖率达到91.7%，儿童青少年总体近视率年均下降幅度基本接近预期目标，全国报告新发职业病病例持续下降。

四是重大疾病得到有效遏制。针对心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等重大慢性病，以及各类重点传染病、地方病，持续强化综合防控措施，有效遏制发病率上升趋势，重大慢性病过早死亡率低于全球平均水平。

五是全民参与的氛围日益浓厚。通过线上线下多种方式、新媒体传统媒体多种渠道，广泛深入普及健康知识。推进健康中国行动专网建设，举办“健康中国 医者先行”、知行大赛、“健康达人”等活动。在新冠肺炎疫情防控过程中，正是由于公众的积极参与，为疫情防控打下了社会基础。

“下一步，我们将围绕健康中国建设目标，继续发挥统筹协调作用，扎实推动各项任务落实落地，不断提高全民健康水平，为全面建设社会主义现代化国家筑牢健康支撑。”毛群安说。