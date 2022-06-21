夏至养生有讲究 谨防心脑血管疾病

人民网北京6月21日电 （记者乔业琼）夏至是二十四节气中第十个节气，也是夏季第四个节气。“至者，极也”，经过立夏、小满、芒种的不断蓄积，阳气在夏至达到顶点，大自然笼罩在一片炎热之中。从中医看，夏至养生应该注意哪些问题？中国中医科学院西苑医院治未病中心副主任医师孙其伟为广大网友讲解相关知识。

孙其伟介绍，夏至是一年中阳气最旺盛的时节，此时人体的阳气也进入极盛阶段。由于内外夹热，人的心情容易烦躁，甚至出现“情绪中暑”，心理学上又叫夏季情感障碍综合症。情绪失控，过度愤怒或紧张，再加上高温天气，人体大量排汗丢失水分，血容量相对不足，血液粘稠度增高，容易诱发心脑血管疾病。

那么，应该如何预防心脑血管疾病的发生呢？孙其伟表示，首先要保持良好的心态，使情绪平稳。俗话说“心静自然凉”，静心养心是夏至养生的重要原则；其次注意休息好，推荐午间小睡，尽量减少室外活动，少喝咖啡、酒、浓茶等；三要注意饮食调节，宜清淡，多吃苦瓜、黄瓜、丝瓜等蔬菜，适当食用绿豆汤、凉茶、西瓜等消暑食品，少吃肥甘厚腻食物。此外还可以用三七花、山楂、荷叶代茶饮，以预防心脑血管疾病。

孙其伟特别提醒，受温度影响，血管扩张，高血压病人在夏季时的血压可能会有所下降，切记不可自行盲目停药或减量，要注意维护血压平稳。在高温高湿天气，一旦感到身体不适，如突然出现视物模糊、眩晕、语言障碍，或半身麻木、肢体无力，以及剧烈头痛、恶心、呕吐，胸闷、胸痛等症状，应尽快到医院就诊，以免延误最佳治疗期。

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