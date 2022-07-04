疫情防疫不松懈不加码 地方政府“可为”更要“有为”

6月28日，《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》对多项疫情防控举措进行重大调整，宣布将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14+7”调整为“7+3”等措施。次日，工信部宣布，取消通信行程卡“星号”标记。

在坚决落实党中央、国务院关于“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针下，两项新规释放出哪些信号？各地在防控措施上如何做到既“不松懈”也“不加码”？

人民网观察到，一些地方政府因时度势，在提高防控的科学性、精准性上进行了有益尝试，受到社会群众肯定。多位专家在接受采访时表示，最大限度统筹疫情防控和经济社会发展，对各地政府应急管理能力提出更高要求。地方政府应结合实际发挥主观能动性，让更多“可为”成为“有为”。

第九版方案是放松防控？

要求更高、更准、更快

2022年4-5月份，国务院联防联控机制综合组在大连、苏州、宁波等7个城市开展了为期一月的疫情防控优化试点研究工作，在结合各地经验教训后，综合组参照世卫组织上半年发布的指南对防控方案进行了修订。

修订后的方案是否放松了防控要求，会否提高疫情传播风险？

中国疾控中心传防处研究员王丽萍表示，研究发现，奥密克戎变异株平均潜伏期缩短，多为2-4天，绝大部分都能在7天内检出。

国家卫健委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙郑重强调，第九版防控方案是对防控工作的优化，决不是放松防控，目标是更加科学精准。“要求更高了，更规范、更准、更快。”

新方案中明确，高风险区原则上以居住的小区或者村为单位划定，低风险区指中、高风险区所在县（市、区、旗）的其他地区。

“这些变化很重要。”中央党校（国家行政学院）教授、北京师范大学特聘教授马庆钰分析，“这意味着在确诊病例的防扩散控制范围更小更准确造成影响更小了，比如说现在一个县市级区域发生一例感染者，只划出相应的街区范围作为中风险区域，而不再像过去那样整个县区范围都受活动的限制，也就是更精确更合理了”。

“突发事件的响应是根据突发事件所带来的可能危害和影响作出决策。”清华大学公共管理学院长聘副教授、应急管理研究基地副主任吕孝礼表示，新冠疫情下一步的走势还有不确定性，未来的防控方案还会根据疫情影响做出进一步调整。

如何防止层层加码？

给地方政府划定“不可为”

6月24日，国务院联防联控机制就严格落实疫情防控“九不准”有关情况举行发布会。雷正龙通报了河北、青海、辽宁等地多起违反“九不准”的典型案例。

“九不准”，包括“不准随意将限制出行的范围由中、高风险地区扩大到其他地区”，“不准对来自低风险地区人员采取强制劝返、隔离等限制措施”，“不准随意延长中、高风险地区管控时间”等九类防止疫情防控政策“过度化”“扩大化”“随意化”的要求。

同时，卫健委明确要求各地严格健康码功能定位，不得擅自扩大应用范围，绝不允许因疫情防控之外的因素对群众进行健康码赋码变码。

这是对地方政府应急管理能力的真正考验！

作为督促各地落实“九不准”的一项监督手段，4天后，国家卫健委在官网首页开通了“落实疫情防控‘九不准’公众留言板”。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋公开表示，对于群众反映的问题线索，将认真汇总整理，督促地方尽快整改，对典型案例进行曝光。

马庆钰对此分析，杜绝过度防疫，首先要建立疫情防控的科学思维，按规律办事；要进一步提高防控措施的科学性、精准性、针对性；通过监督、巡视，从根本上去除层层加码的条件；对检测人员和设施要相应减除，并适时逐步取消各种“码”。

吕孝礼则认为，我国各地经济社会文化发展、政府治理及服务水平差异较大，同时，面临的疫情风险也有区别。他建议，防止过度防疫，应给各地政府划定一些“不可为”的行为。同时，国家层面可以建立平台，公示各地具有可比性的防控措施，“给地方政府更多‘可为’的空间和同侪压力”。

各地如何抓落实？

创造更多“可为”

在“可为”方面，一些地方率先创新防控举措，获得群众好评。

5月16日，大连市宣布，常态化核酸检测原则上相对集中在每周二、周四、周六进行。其中，周二对男性市民采样检测、周四对女性市民采样检测，周六均可采样检测。

相关负责人表示，此举考虑到了奥密克戎变异株平均2天至3天可能形成一代传播的特点。另外，把同一家庭成员分布在不同时间检测，更有利于在家庭健康单元中及早发现潜在风险。

继大连后，河北沧州、黑龙江大庆等地也开始实施常态化核酸男女分采的举措。

对此，吕孝礼称，除了完全不允许的情况，要允许一些地方在整体满足要求的情况下，做一些“更放开的、胆子更大的，类似于摸着石头过河”的尝试，建立容错机制，并尽可能快地把成功经验进行推广，让更多地方从中受益。

在新方案发布之前，也有一些城市根据疫情防控形势率先作出政策调整。6月2日，江西省宣布，低风险地区人员流动不再查验核酸证明，不再实行核酸落地检。

随后，武汉市将核酸检测由“3天1检”调整为“5天1检”；杭州、舟山、宁波等地将核酸检测频次从72小时1次调整为7天1次；海南省调整来返人员疫情防控措施，非涉疫区人员凭健康码绿码办理登机或其他来琼手续，不强制要求核酸阴性证明。

6月28日，国务院联防联控机制综合组召开全国疫情防控工作电视电话会议，强调各地各部门要严格执行第九版防控方案，“把该管住的坚决管住，该落实的坚决落实，该取消的坚决取消”，不一致的措施限期清理。

新方案发布之后，一些地方迅速出台相关落地举措。云南省大理州于6月29日发布通告，对健康码和“通信大数据行程卡”均为绿码且不带星的所有人员，不再查验核酸阴性报告，不再实行核酸落地检测。

7月1日零时起，上海市对7日内有低风险区[即中高风险区所在县(市、区、旗)的其他地区]旅居史的来沪返沪人员，要求抵沪后3天内完成2次核酸检测，做好健康监测。

“要真正让各级的疫情防控指挥部联动落实，该减的减，该取消的取消。比如减少隔离天数；减少不必要的核酸次数；取消不必要的管控人员和设施投入；取消各机关企事业单位自行加码管控措施，不随意扩大中风险划定区域等。”马庆钰认为。

马庆钰建议，要限期清理与第九版防控方案不一致做法，监督所有基层社区尽快调整到新版的要求上来。在确保疫情防控效果的前提下，尽最大努力让居民的常态生活、工作、经营秩序恢复到便利水平。