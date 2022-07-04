关掉“高端水”滤镜，看看它们的真面目

俗话说，水是生命之源。近来天气异常炎热，人体内水分流失速度加快，因此需要及时补充水分，以保持正常代谢状态。除了我们日常喝的矿泉水、纯净水外，目前市场上还有很多价格不菲的水，如婴儿水、酵素气泡水、富氧水等。

那么，这些“高端水”真比一般的水“高端”吗？针对这一问题，科技日报记者采访了相关专家。

被包装上各种“神奇”功效

前段时间，媒体对碱性水营销乱象进行了曝光。碱性水骗局被揭穿了，但市场上各种被包装上“新概念”的水依旧层出不穷，减肥、助眠、抗氧化……功能之多，令人眼花缭乱。

让我们先来看看，商家口中这些“高端水”的“神奇”功效吧。

针对婴幼儿免疫系统和代谢系统不成熟等特点，商家推出了主打“无菌、低钠、淡矿化度”概念的婴儿水，称其是经过高温杀菌、无菌生产线生产出来的，因此能保证婴幼儿的饮水安全。此外，该产品包装上还注明，此水中重金属等对人体有害的物质指标都低于国家标准。

富氧水的功效则更加“神奇”，部分商家在宣传富氧水时表示，当人体缺氧时会产生诸多不良后果，而饮用富氧水，能增加人体内的氧含量，进而起到一定保健作用，如抗疲劳、抗衰老等。

随着酵素被越来越多的人所接受，一些商家又推出了酵素气泡水。很多买家都被其配料表中出现的232种植物所吸引，纷纷表示喝了这瓶水“就像喝下了一整个菜市场”，甚至有人说“元素周期表都没它全”。商家宣称，由于添加了酵素成分，这款水具有调节肠道、减肥、助眠等功效。

有收“智商税”之嫌

那么，这些“高端水”到底是物有所值还是“智商税”呢？

天津美中宜和儿保科医生陈雅琴在接受科技日报记者采访时介绍，过量摄入矿物质及盐的确会对婴幼儿身体造成影响，世界卫生组织推荐适合婴幼儿喂养的饮用水中：钠≤20毫克/升、硫酸盐≤200毫克/升、镁≤40毫克/升。

“不过，喝水不是婴幼儿获得微量元素的主要途径，主要还是靠饮食，所以即便水里含有某种微量元素，对其健康影响也不大。”陈雅琴说。

对于婴儿水强调的无菌，更是可以轻松实现——只要把水烧开就行。“自来水在进入千家万户前，会在自来水厂经过严格的净化和杀菌处理。”陈雅琴表示，如果有人担心自来水中含有氯气，可以在水烧开后，开盖再煮2至3分钟，这样自来水中的氯气就“跑”出去了。

“婴儿水没比自来水高端多少，宝妈们没必要花高价购买。”陈雅琴表示。

对于富氧水，天津科技大学理学院化学系讲师梅桢表示，靠喝水根本不可能为人体补氧。

“即便是通过加压等方式把氧气溶解到水中并封装起来，待水瓶打开后，在压力的作用下，氧气就可能‘跑’走了。”梅桢质疑，就算水中溶解了部分氧气，但氧气也很难通过消化道黏膜被人体吸收，靠“喝”氧补氧显然不靠谱。

“除此之外，人处在含氧环境中会产生自由基，这也是造成人体衰老的主要原因之一。如果人体摄入的氧气多了，那么产生的自由基也就多了，反而会加速人体衰老。”梅桢认为，所谓的富氧水就是一种“智商税”。

酵素是日本人对酶的叫法，我国工业和信息化部发布的轻工行业标准《酵素产品分类导则》将酵素定义为：以动物、植物、菌类等为原料，添加或不添加辅料，经微生物发酵制得的含有特定生物活性成分的产品。

“其生物活性成分包含植物原料和微生物所提供的各种营养素和天然植物中的植物类功能性化学成分，以及发酵生成的一些活性物质，包括氨基酸、肽类、维生素等。”天津市第一中心医院营养科主任谭桂军介绍，酵素常被宣传具有减肥、抗癌、抗衰老等功效，但实际效果可能并不完全理想。

记者在某电商平台看到一款酵素气泡水，其酵素含量并不多，而且执行的产品标准是GB/T 10792，与大多数碳酸饮料的执行标准是一样的。“酵素只是这款水的一个卖点而已，酵素气泡水与普通水没有太大区别。”谭桂军表示。(陈 曦)