小暑至盛夏始 饮食宜“四清”

人民网北京7月7日电 （记者乔业琼、实习生王美力）倏忽温风至，因循小暑来，夏天的第五个节气来到，标志着盛夏即将登场。那么，在这个时节，应该如何养生？中国中医科学院西苑医院治未病中心主任医师张晋为广大网友讲解相关知识。

“暑的特征是湿与热交加，小暑表示湿热未达到最高，但此时的风已经没有凉爽的感觉，三伏天的头伏在小暑期间，人们容易感觉口干舌燥，心烦意乱，食欲不振、无精打采、思维紊乱，这与夏季元气耗伤、津液丢失有关。故养生原则为解暑生津、宁心安神。”张晋表示。

张晋建议，在这个时节，饮食上要注意清淡，俗话说“春吃芽、夏吃瓜”，此时西瓜成了日常生活中必不可少的水果，在《随息居饮食谱》中记载西瓜可以“清肺胃，解暑热，除烦止渴”，西瓜翠衣可清透暑热，养胃生津。除此之外还可用荷叶、扁豆、薏苡仁等材料煲汤或煮粥，还可多食黄瓜、丝瓜、冬瓜等蔬菜解暑生津。

张晋说，宋代医家庞安时《伤寒总病论》记载的三豆饮子，可以活血解毒，治疗“天行疮症”，宋·陈无择所著《三因极一病证方论》认为“天行痘疮，但觉有此证，预服则不发”，夏季饮用，也有祛暑解热的预防作用。用绿豆、赤小豆、黑豆各20-30克，生甘草5克左右煮水来饮用，既可以饮汁也可以吃豆；莲子荷叶粥，莲子有清心除烦的作用，荷叶可以清热，醒头目，再加上粳米熬成粥，夏季来食用，清热解烦的效果好。

“此外，在小暑的时节，既要注意饮食清淡、清凉、清热、清心，同时还要益气安神，关键还要做到心静。”张晋强调。

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