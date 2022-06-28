国际癫痫关爱日：警惕！这8个症状是癫痫发作的危险信号

6月28日是国际癫痫关爱日。癫痫是一种常见慢性神经系统疾病。癫痫发作给患者带来生理痛苦的同时，也影响了患者及其家庭的生活质量。

中南大学湘雅二医院神经内科副主任医师吴小妹介绍，癫痫俗称“羊角风”或“羊癫风”，是一组以反复的痫性发作为特征的慢性综合征。痫性发作通常以意识障碍和惊厥为典型表现，也可表现为感觉、精神活动或内脏等功能异常。

“癫痫的发生是由于脑部神经元的病态过度放电引致的阵发性大脑功能紊乱。”吴小妹说，大脑有很多像电线一样有序排列的神经元，当脑损伤、遗传、感染等因素损伤神经元后，神经元就像电线漏电一样异常放电，造成癫痫发作。

“癫痫发作，不分种族、性别、年龄，从刚出生的婴儿到耄耋老人，在人生的任何一个阶段均可发病。”吴小妹表示，部分患者癫痫发作前有以下先兆症状：躯体感觉性，常见麻木等异常感觉；视觉性，看到闪光、彩色亮点或黑朦等；听觉性，经常为耳鸣等；嗅觉性，闻到汽油味等特殊气味；味觉性，口中有特殊不舒适的味道；情绪性，包括焦虑、不安、压抑等，其中恐惧最为常见；精神性，包括错觉、幻觉及看到不存在的场景等；眩晕、上腹部不适、胃气上升感等其他感觉。先兆症状发生于意识丧失之前，记忆仍完整的时候，可持续数秒到数十秒钟。如癫痫患者出现上述症状，需加以警惕，应就地平躺，以防癫痫发作时自伤。同时，有些癫痫患者发作前也可能无任何先兆表现。

“有癫痫病家族史的人群、有颅脑结构性病变的人群、有严重基础性疾病的人群，以及长期酗酒、滥用药物的人群都是癫痫的高危人群。”吴小妹提示。

那么，如何有效预防癫痫发作呢？吴小妹建议，癫痫患者应进行规范治疗，严格按照医嘱服药，不盲目减药、停药。对于已明确发病诱因的患者，应格外注意规避诱因。癫痫患者应学会记录癫痫日志，定期复诊。癫痫是发作性疾病，发作突然且不容易记忆，患者记录癫痫日志有助于医生判断治疗效果，并根据发作情况及时有效地调整治疗方案。同时，癫痫患者应遵循规律健康的生活方式，避免疲劳和熬夜，适当运动，保持心情舒畅。另外，癫痫患者要避免剧烈运动及高危运动，如游泳、滑雪、潜水等。（视频制作：实习生李佳悦）

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