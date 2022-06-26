北京丰台新增1名感染者 因故意隐瞒行程轨迹已被立案

北京市丰台区副区长孔钢城在25日的疫情防控工作新闻发布会上表示，6月25日0时至15时，丰台区新增新冠肺炎病毒感染者1例，为中国玺靖海佳美食家地下一层相关风险人员，已转至定点医院。该新增病例在防疫工作人员流调时，故意隐瞒曾到访过风险地区的行程轨迹，造成新冠肺炎疫情传播风险。目前，公安机关已对其立案侦查。

孔钢城介绍，新增病例居住地和工作地均为万达广场(西铁营店)10层。新增风险点位如下：

6月17日

8：20左右肯德基(后沙西铁营万达餐厅)；

11：15左右三路居93号院旁洗车店；

11：50左右中国玺靖海佳美食家地下一层；

19：40左右中国玺靖海佳美食家地下一层；

6月18日

11：20左右中国玺靖海佳美食家地下一层；

15：40左右泰洁洗衣(三路居店)；

18：45左右中国玺靖海佳美食家地下一层；

6月19日

13：50左右鱼你在一起(西铁营万达店)；

6月24日

00:20左右佑安医院核酸采样点；

11:50左右右安门村委会院内核酸采样点；

孔钢城提示，请与上述风险点位有同时空交集人员、接到健康宝弹窗提示人员，请立即主动向所在社区(村)、工作单位、居住酒店报告，按照要求分级分类落实健康监测、居家隔离观察、集中隔离观察等措施，同住人员严格按照要求配合各项防控措施。

病例故意隐瞒行程轨迹已被立案侦查

孔钢城说，该新增病例在防疫工作人员流调时，故意隐瞒曾到访过风险地区的行程轨迹，造成新冠肺炎疫情传播风险。目前，公安机关已对其立案侦查。

设立采样点位765个、采样台1530个

关于疫情防控工作开展情况，孔钢城表示，一是以快制快做好病例处置。6月24日23时接到“5混1”阳性病例情况后，丰台区立即启动8小时处置机制，连夜调取视频录像、支付扫描等信息，对病例活动场所、接触人员进行全面排查，坚决切断病毒传播链条。截至目前，相关风险点位已完成现场排查、封控管理和环境消杀，初步判定181名密接人员已全部落实管控措施，丰台区风险人员全部落位管控，外区人员信息均已第一时间横转，确保不漏一人。

二是从严从实抓好常态化防控。严格卡口管理，制发《丰台区住宅小区卡口管理工作指引(试行)》，明确总体目标、卡口设置、人力测算、管理措施、监督责任等5方面25项内容。抽调专人成立督导检查组，组建“丰台守门员”工作群，建立每日检查、每日自查、每日通报机制，对发现的问题及时开展“回头看”，确保整改到位。持续做好常态化核酸检测，全区共设立采样点位765个、采样台1530个，投入采样人员2010人，有效满足市民检测需求。（记者 陈杭)