国家中医药管理局：到2025年全部社区服务中心设置中医馆

人民网北京6月25日电 （记者乔业琼）6月24日，国家中医药管理局就《关于加强新时代中医药人才工作的意见》（以下简称《意见》）及中医药人才工作有关情况举行新闻发布会，并答记者问。

会上，国家中医药管理局人事教育司司长卢国慧介绍，《意见》聚焦中医药振兴发展重大需求，提出了新时代中医药人才工作的主要目标：到2025年，符合中医药特点的人才培养、评价体系基本建立，人才规模总量快速增长，制度环境明显优化，培养造就一支基本满足中医药发展需求的人才队伍，实现二级以上公立中医医院中医医师配置不低于本机构医师总数的60%，全部社区服务中心和乡镇卫生院设置中医馆、配置中医医师。到2030年，人才发展体制机制改革取得重大进展，人才梯队更加合理，高层次人才规模显著增加，基层人才队伍更加稳固，中医药人才中心和创新高地逐步建成，适应中医药高质量发展的人才制度体系基本形成。

卢国慧表示，到2035年，符合中医药特点的人才制度体系更加完善，中医药领域战略科学家、领军人才、创新团队不断涌现，人才对中医药振兴发展的引领支撑作用更加突出，对健康中国建设的贡献度显著提升。

在中医药高层次人才建设方面，卢国慧表示，《意见》从吸引、集聚、激励人才和加强平台建设等方面提出了相关的政策举措。主要内容有：

一是培养造就中医药领军的战略科学家，在院士评选、国家重大人才工程、高层次人才评选中探索中医药人才单列计划、单独评价，注重发现和推介中医药优秀人才。面向国家重大项目、国家实验室、全国重点实验室等，吸引、发现、造就若干站在科技发展最前沿、在中医药相关领域具有权威性和卓越的科技组织领导才能的战略科学家。

二是培育壮大领军人才的队伍。继续实施领军人才计划，继续支持包括岐黄学者在内的各类高层次人才培养项目。提出对领军人才要实行人才梯队配套、科研条件配套、管理机制配套等特殊政策；创新实施多学科交叉创新团队建设专项，通过这个专项吸引行业内外包括海内外相关学科的优秀团队，开展中医药重点领域关键问题联合攻关，打造一批多学科交叉创新团队，培养一批多学科的交叉创新人才；加强中医药与人工智能、生物医学、哲学、社会科学等相关领域学科的交叉融合，以更加开放包容的视野和胸怀培育高层次的复合型中医药人才。

三是打造中医药人才发展的高地，围绕着国家重要人才中心和创新高地的布局建设，支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区等中医药优势资源相对比较集中的区域，建设中医药高层次人才中心和创新高地。指导推动七个国家中医药综合改革示范区开展人才政策综合改革试点，打造具有国际竞争力和吸引力的人才示范区。另外，要坚持医教协同，充分发挥“双一流”建设高校、省部局共建高校以及国家重大科研平台、医学中心的作用，建设一批人才吸引、集聚培育中心。