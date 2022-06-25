据“健康北京”微信公众号消息，6月24日0时至24时，北京新增2例本土确诊病例，无新增疑似病例和无症状感染者；新增3例境外输入确诊病例和7例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院23例，解除医学观察的无症状感染者19例。

本土确诊病例

确诊病例1、2：现住经开区鹿鸣苑，6月24日诊断为确诊病例。

境外输入确诊病例

确诊病例1：中国籍，6月22日从中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，6月23日报告核酸检测结果为阳性，6月24日诊断为确诊病例。

确诊病例2、3：中国籍，6月23日从中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，当日报告核酸检测结果为阳性，6月24日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

请市民朋友继续坚持疫情防控不放松，不扎堆、少聚集，规范佩戴口罩，做好个人防护，按要求进行核酸检测，进入公共场所配合全员扫码测温、查验核酸阴性证明，一旦出现发热、干咳、乏力等新冠肺炎相关症状，不自行购药、服药，不乘坐公共交通工具，不前往人员密集场所，及时按规定就医。请与官方公布的病例活动轨迹有交集人员，特别是到过风险点位和接触过风险人员的，立即向社区、单位报告，配合落实各项防控措施。