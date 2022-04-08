癫痫发作，应该如何急救？

癫痫民间俗称“羊角风”，发作时抽搐、口吐白沫等，情况十分危急。

由于癫痫是由多种病因引起的脑部神经元过度兴奋放电所致的突然、反复、短暂的部分或整个的脑功能障碍，因此癫痫患者发作一般没有规律性，会在任何时间、任何地点发作。

据北京急救中心官网消息，近期，北京急救中心对一名在某地铁站附近突发抽搐、晕厥倒地的成年男子进行了救治。北京急救中心提示，癫痫发作（抽搐）是日常生活中的常见疾病，以下正确的急救方法大家应该熟知。

1、尝试呼唤患者，并就近安置患者躺在安全的地上，避免周围物体碰撞砸伤。

2、患者头下放置软物防止头颈部受伤。

3、将患者头向一侧偏，避免口腔分泌物流入呼吸道导致呛咳、窒息。

4、迅速解开患者领结、衣领，保持呼吸道通畅，去除身上危险物品，如假牙、打火机、眼镜等。

5、切记不要强行掰动患者肢体，以免骨折；不要将手指放入患者口中，以免咬伤；不要掐人中、强行撬牙灌药、针刺等。

6、仔细记录发作的过程及具体表现，以便向医护人员告知病情过程。

7、必要时请拨打120急救电话。（记者孙红丽）