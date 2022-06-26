北京部分经营场所防控不严 存一人扫码多人进入等问题

北京市商务局副局长郭文杰在25日的疫情防控工作新闻发布会上表示，近期，全市开展了公共场所防疫大检查，绝大部分商业服务业企业能够落实好疫情防控责任，但部分经营场所还存在着企业主体责任落实不够、防控措施不严格等问题，有以亮码代替扫码、只扫码不测温、一人扫码多人进入、扫码不查验、员工口罩佩戴不规范、人员台账不清晰等情况，商业服务业疫情防控风险隐患依然存在。

郭文杰介绍，对于不使用或不会操作智能手机的老年人、婴幼儿等群体，可以采取有效身份证登记方式，并出示符合要求的纸质核酸检测阴性证明。对于0-3岁婴幼儿，可查验其同行人72小时内核酸检测阴性证明，不需查验婴幼儿核酸检测证明。

持续动态更新疫情防控指引

郭文杰介绍，按照疫情防控统一部署，北京市商务局始终坚持一手抓疫情防控、一手抓保供稳价，多措并举，在落实防疫要求的基础上保民生、促发展，为满足首都市民多样化、品质化消费需求提供有力保障。根据疫情防控形势变化，北京市商务局会同相关部门和CDC持续动态更新疫情防控指引，覆盖到餐饮、外卖、商场超市、商品交易市场、农产品批发市场、美发美容、家政服务、摄影、洗染、沐浴、家电维修、加油站等行业和领域，实现了商务领域防疫有标准、有措施。

开展公共场所防疫大检查

郭文杰说，近期，全市开展了公共场所防疫大检查，对进一步压实“四方”责任，持续巩固疫情防控效果起到积极促进作用。通过大检查发现，在广大市民的配合下，绝大部分商业服务业企业能够落实好疫情防控责任，但部分经营场所还存在着企业主体责任落实不够、防控措施不严格等问题，有以亮码代替扫码、只扫码不测温、一人扫码多人进入、扫码不查验、员工口罩佩戴不规范、人员台账不清晰等情况，商业服务业疫情防控风险隐患依然存在。

直接服务顾客的员工要规范佩戴N95口罩

郭文杰表示，疫情防控持续向好的局面来之不易，希望广大商业服务业经营单位和消费者共同珍惜，共同落实好疫情防控四方责任。商超、市场、餐厅等商业服务业经营场所人流密集，是容易形成疫情“放大器”的场所。各企业要严格执行最新防控政策和措施指引，切实履行防疫主体责任，扎实做好疫情防控工作，重点做好“三个安全”。一是员工安全。员工要台账清、底数明、每日测温、上岗扫码，疫苗应接尽接、2天一次核酸检测，直接服务顾客的要规范佩戴N95口罩。二是顾客安全。出入卡口要专人值守，人人测温，进店扫码，严格查72小时核酸阴性证明。三是环境安全。合理控制人流，防止人员聚集，等位排队划定一米线；要严格场内通风消毒，按要求定期开展环境核酸检测。餐厅内堂食要隔位就坐，50%限流，翻台时桌面消毒，顾客离座佩戴好口罩。

0-3岁婴幼儿可查验同行人72小时核酸证明

郭文杰介绍，对于不使用或不会操作智能手机的老年人、婴幼儿等群体，可以采取以下措施：一是对老年人群体、3岁及以上婴幼儿，随行人员可以通过“北京健康宝”中“老幼健康码查询功能”进行代查询，确无人员陪同的，商家可提供代为查询服务。二是可以采取有效身份证登记方式，并出示符合要求的纸质核酸检测阴性证明。对于0-3岁婴幼儿，可查验其同行人72小时内核酸检测阴性证明，不需查验婴幼儿核酸检测证明。三是在有条件的商超餐饮企业，可通过健康宝智能查验一体设备，刷身份证查验核酸信息。下一步，我们也将加快推进商超安装智能查验核酸设备，方便老年人等群体。

郭文杰表示，确保防疫安全前提下加快恢复发展，是我们的共同目标，需要全社会的理解，需要大家共同努力。

郭文杰提醒广大市民朋友，要严格落实防疫要求，进入经营场所主动扫码测温、全程规范佩戴口罩，不扎堆、不聚集，做好健康防护，服从防疫管理，有序就餐、购物。让我们时刻紧绷防控之弦，筑牢首都疫情防控安全屏障。(记者 陈杭)