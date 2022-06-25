上海6月24日无新增本土确诊病例 无新增本土无症状感染者

据“健康上海12320”微信公众号消息，2022年6月24日0—24时，上海无新增本土新冠肺炎确诊病例和无症状感染者。新增境外输入性确诊病例5例和无症状感染者5例，均在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年6月24日0—24时，无新增本土新冠肺炎确诊病例。治愈出院9例。

本土无症状感染者情况

2022年6月24日0—24时，无新增本土无症状感染者。

境外输入病例情况

2022年6月24日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告5例境外输入性新冠肺炎确诊病例。治愈出院4例，其中来自新加坡1例，来自加拿大1例，来自英国1例，来自美国1例。

病例1为以色列籍，在以色列探亲，自以色列出发，经法国转机，于2022年6月17日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为中国籍，在芬兰工作，自芬兰出发，于2022年6月20日在外省入境，6月21日抵达上海浦东国际机场，即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3、病例4均为中国籍，在巴拿马工作，自巴拿马出发，经荷兰转机，乘坐同一航班，于2022年6月22日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例5为中国籍，在美国工作，自美国出发，于2022年6月23日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

5例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者42人，均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年6月24日0—24时，新增境外输入性无症状感染者5例。

无症状感染者1为中国籍，在法国旅游，自法国出发，于2022年6月21日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者2为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年6月22日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者3为中国籍，在坦桑尼亚工作，自坦桑尼亚出发，经荷兰转机，于2022年6月22日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者4、无症状感染者5均为中国籍，无症状感染者4在美国留学，自美国出发，无症状感染者5在美国工作，自美国出发，无症状感染者4、无症状感染者5乘坐同一航班，于2022年6月23日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

5例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者102人，均已落实集中隔离观察。

2022年6月24日0—24时，解除医学观察无症状感染者47例，其中本土无症状感染者44例，境外输入性无症状感染者3例。

2022年2月26日0时至2022年6月24日24时，累计本土确诊58135例，治愈出院57473例，在院治疗74例(其中重型1例，危重型2例)，死亡588例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年6月24日24时，累计境外输入性确诊病例4697例，出院4650例，在院治疗47例。现有待排查的疑似病例0例。