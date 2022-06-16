夏日防晒少不了 你的防晒霜用对了吗？

炎炎夏日，室外不仅太阳很大，紫外线也很强。许多人选择涂防晒霜保护皮肤，但你的防晒霜真的用对了吗？近日，人民网记者采访了中国中医科学院西苑医院皮肤科副主任医师陈少君，教你正确选择和使用防晒霜。

陈少君介绍，日光中有三种紫外线，一是长波紫外线UVA，主要引起光老化和皮肤肿瘤；二是中波紫外线UVB，主要引起日晒伤；三是短波紫外线UVC，主要被大气层阻断，可忽略不计。为防止皮肤晒伤需要对抗UVB；为预防皮肤光老化需要对抗UVA。

陈少君表示，一般防晒霜都会标有SPF值和PA值。SPF值是针对UVB的防晒能力，也就是用来防止日晒伤的防晒系数。SPF值的高低与防晒能力无关，只是代表防晒时间的长短。PA值是针对UVA的防晒系数，一般用+、++、+++来表示，+越多，防晒黑效果就越好。

“SPF值和PA值越高防晒效果越好，但防晒效果越好的防晒霜对皮肤的刺激性也越大。”陈少君建议，日常通勤防晒，可以选择SPF12~15、PA+的防晒霜；光敏感人群防晒，可以选择SPF15~20、PA++的防晒霜；野外、沙滩玩耍防晒，可以选择SPF30~50、PA+++的防晒霜。

陈少君介绍，防晒霜按成分分为物理防晒和化学防晒两种。物理防晒可以简单理解为外涂一些物质阻挡紫外线对皮肤造成损伤，起到物理屏蔽作用，可折射、散射紫外线。一般来讲，物理防晒厚重、油腻，但安全、致敏性低，孕妇、婴幼儿也可以使用。化学防晒是其化学成分吸收紫外线，将其转化为热能释放出来，从而减少对皮肤的损伤。其特点是比较清爽、好吸收，但是要注意容易过敏的人慎用化学防晒剂。

“外出前半小时涂抹防晒霜，才能起到防晒作用。同时，在室外时每隔2~3个小时要补擦一次防晒霜。”陈少君提示，除了涂抹防晒霜之外，物理防晒也必不可少，如戴帽子、太阳镜等。（视频制作：实习生唐妍双）

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