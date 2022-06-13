对超长预售霸王条款说“不”

作为一种销售“新玩法”，电商预售制越来越普遍。早期，预售主要针对商品定制生产，预付金具有合同保证金性质，商家以预付金约束消费者，防止违约。之后，随着一些购物节被制造出来，流量冲击下服务器宕机等问题凸显，不少电商平台开始支持商家通过预售的方式缓解服务器压力，预售模式也由此延伸至批量的标准商品销售领域。

通过预售，商家可以试探市场的实际需求，备货时间也更加充足。尤其是当前，很多电商的物流依赖本地前置仓配送，商家可以在预售期将商品提前放在本地前置仓，等用户交付尾款后，本地前置仓在数小时内就可送货上门，不仅可以提升用户体验，也有利于积累一些好评口碑。

不过随着预售行为的普及，预售不合理的一面逐渐显露。预售期最早是7天，但现在预售时间越来越长，甚至最长要45天。超长预售期的存在，让商家占用用户预付金并以此进行生产成为可能，节约了商家的仓储和备货成本，实则是将成本和风险转嫁给了消费者。

此外，预售合同中霸王条款越来越多，比如不退预付金、不退换、不接受中差评等。尤其是在预付金方面，商家经常使用“不支持七天无理由退换货”条款来避免消费者“反悔”。在漫长预售等待期中，如果消费者“反悔”，要么损失预付金，要么被强制购买不需要的商品。但与此同时，超长预售的商家对自己的要求却很宽松，以各种理由来延迟发货甚至随意取消订单。

预售作为一种销售方式，确有存在的必要和合理的一面，但其不断侵蚀消费者合法权益的问题需要给予重视。不合理的超长预售，损害了消费者的合法权益，也不利于电商零售的稳定发展。治理超长预售中存在的诸多乱象，法治依然是最优解。

电商平台有必要对预售合同进行审查。评估预售时间的合理性，将“不支持七天无理由退换货”等霸王条款从预售合同中剔除，让参与预售的消费者和购买现货的消费者享受同等消费者待遇。

此外，商家随意取消和延迟发货等问题，显然属于违约行为，相关法律已给出明确答案，有违约金罚则可以参照。消费者可以选择违约金罚则或者定金罚则来获得赔偿。对于此类问题，有关方面要进一步畅通消费者投诉渠道，以简易仲裁的方式，用最小的成本帮助消费者讨回公道。而对于那些暂时存在法律空白的问题，比如预售时间长短和霸王条款，既需要法律条款补位，也有必要对明显违规的企业亮出警示，比如通过黑名单和信用档案等方式，引导电商商家合规经营、诚信经营。又一个人造消费节将至，这些保护措施当提上日程。

（作者：盘和林，系浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员）