直播预告：正确认识类风湿关节炎规范治疗最重要

类风湿关节炎是一种慢性炎症性自身免疫性疾病，具有病程长、易反复、致残率高等特点，不仅造成患者身体机能受限、生活质量下降，也给家庭及社会带来疾病负担。

为提升公众对类风湿关节炎的认知，加强患者的规范治疗意识，唤醒人们对类风湿关节炎的关注与重视，帮助患者实现早期预防与治疗，6月17日16：00至17：00，北京协和医院风湿免疫科主任医师曾小峰、赵岩、李梦涛及田新平将做客“人民好医生”客户端，为大家普及“类风湿关节炎规范治疗”的话题，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

曾小峰，北京协和医院风湿免疫科主任医师、国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心主任、中国医师协会常务理事及风湿免疫科医师分会会长

擅长：疑难风湿免疫性疾病包括系统性红斑狼疮、类风湿关节炎、血管炎、肌炎、皮肌炎、硬皮病、干燥综合征等的诊断与治疗。

赵岩，北京协和医院风湿免疫科主任医师、国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心副主任、中华医学会风湿病学分会主任委员、中国医师协会风湿免疫医师分会副会长。

擅长：系统性红斑狼疮、类风湿关节炎、干燥综合征、强直性脊柱炎等风湿免疫病的诊疗。

李梦涛，北京协和医院风湿免疫科主任医师、国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心办公室主任、北京医学会风湿病学分会主任委员、中华医学会风湿病学分会副主任委员。

擅长：诊治系统性红斑狼疮、干燥综合征、类风湿关节炎、脊柱关节病、系统性血管炎、系统性硬化症（硬皮病）、皮肌炎，结缔组织病相关肺动脉高压等各种风湿免疫病。

田新平，北京协和医院风湿免疫科主任医师、国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心办公室副主任、中华医师协会常委兼总干事、中华医学生物免疫学会风湿病学分会副主任委员、北京医学会内科学分会委员。

擅长：系统性红斑狼疮、类风湿关节炎、原发干燥综合征、脊柱关节病等常见风湿免疫性疾病的诊治，同时还具有丰富的系统性血管炎、各种风湿病合并妊娠的管理和治疗经验。

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