多地调整人员跨省流动政策 严禁土政策、一刀切

中新网北京6月12日电 当前，全国疫情形势整体保持平稳，近期，在精准防控的前提下，多地调整人员跨省流动的健康管理措施，部分地区提出高效推进人畅其行、物畅其流，严禁出台“土政策”，以及搞一刀切、层层加码等。

多地调整跨省人员流动防疫政策

近日，浙江省对于人员流动防疫政策的调整受到外界关注。6月7日，浙江省发布《关于科学精准做好疫情防控加快人员货物自由流动的通知》，其中“高效推进人畅其行、物畅其流”，“坚决防止简单化、一刀切、层层加码”的表述颇受舆论关注。

按照文件要求，对于省外中高风险地区所在设区市来浙返浙人员，倡导其在来浙首站进行免费的“核酸+抗原”双检测，抗原检测阴性后即可自由流动。对于省外低风险地区人员无需核酸检测阴性证明即可来浙返浙并自由流动，不准对其采取强制劝返、隔离等限制措施。

6月8日，浙江又发布《关于科学精准调整上海来浙返浙人员健康管理措施的通知》，上海入浙健康管理措施不再全部要求“7+7”隔离，而是有所区分，采取更为精准的防控措施。

其实，除了浙江，近期，伴随全国多地疫情得到有效控制，疫情形势整体保持平稳，多地发文调整针对人员流动的防疫政策。

例如，6月7日，甘肃下发《关于调整省外疫情输入防控措施的通知》明确，对没有疫情省份的低风险区来(返)甘人员(包括行程卡带*人员)，有序通行。在做好疫情防控的前提下，恢复无疫情省份和有疫情省份的低风险区的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。

6月2日，江西省也进行了疫情防控措施调整，其中明确，对于低风险地区和无本土疫情的县(市、区)之间人员(含各类学生)，可以自由有序地流动，不再查验核酸检测阴性证明，也不再实行核酸落地检。

保障大学生返乡，多地明确大学生隔离免费

近期，国务院联防联控机制发布会已多次强调了严禁防控政策层层加码、一刀切。国家卫健委相关负责人在6月5日的发布会上还明确提出“九不准”，包括“不准随意将限制出行的范围由中、高风险地区扩大到其他地区”等9条原则。

9日召开的发布会还提到，没有发生疫情，也没有输入风险的地区，查验核酸不应该成为一种常态。

而在此之前，国务院联防联控机制还特别发布《关于做好全国高校学生离校返乡新冠肺炎疫情防控工作的通知》，明确返乡的高校学生确需集中隔离的，各地免除学生集中隔离费用。

就地方来看，其实5月下旬以来，四川、河南、山西、浙江等省份的一些地市已经调整相关政策，部分省份还在全省层面发布要求，对从疫情发生地返回学生实施免费隔离。

例如，山西省明确，暑假期间，省外高校返晋学生需在隔离酒店集中隔离的均予以免费，之前已经收取费用的予以退还，费用由属地政府承担。

浙江省的政策更为细致，该省明确，高校所在地如发生疫情，但未传入高校且经7天以上封闭管理后，学生可持48小时内核酸检测阴性证明和所在高校证明，从学校到目的地“点对点”闭环返乡到家，实行7天日常健康监测。不得对上述学生实施集中隔离医学观察(上海来浙返浙学生除外)。返乡学生确需隔离的，各地要加强关心关爱，免除其集中隔离费用(包括餐饮费用)。

对于大学生返乡，山西省的政策还细致到隔离酒店的条件：“隔离酒店要保持清洁卫生，配齐生活用品，为返乡学生提供必要的生活条件。”

放宽客货车辆通行限制，严禁出台“土政策”

不仅不能对人员流动搞层层加码等不合理限制，对于客货车辆运输的管控措施也在进行更新。上述国务院联防联控发布会提出的“九不准”原则，就包括“不准随意设置防疫检查点，限制符合条件的客、货车司乘人员通行”。

从各地来看，此前，江苏对于低风险地区的客、货车辆和人员，全省各地已全面取消防疫通行限制，高速公路出口不再查验48小时核酸检测证明，予以快速放行。

安徽也已在5月底发布通知，对来自低风险地区货运车辆，不查验48小时核酸检测证明；各地要加强督促检查，确保来自低风险地区货运车辆快速便捷通行，严禁出台“土政策”、一刀切。

浙江也提到，除保留与涉疫地区接壤的检查点外，原则上省内普通公路检查点应予取消，其他检查点须经设区市疫情防控工作领导小组批准设立，不准限制符合条件的客、货司乘人员通行，严防因检致堵。

对来自低风险地区的货运车辆，不再查验司乘人员核酸检测阴性证明，不得限制其自由通行。

对于司乘人员行程卡带星号的，浙江要求，对持有48小时内核酸检测阴性证明、“健康码”绿码、体温检测正常的，予以快速放行；对到达目的地时核酸检测结果超过48小时的，落实“即采即走即追”制度，不得以等待核酸检测结果为由限制通行。