上海本轮疫情仍处“拖尾期” 北京某酒吧疫情扩散风险较大

中新社北京6月11日电 综合消息：中国国家卫健委11日通报，10日中国内地新增确诊病例79例，其中境外输入14例，本土65例。新增无症状感染者131例，其中境外输入58例，本土73例。无新增死亡病例。

截至10日24时，中国内地现有确诊786例，累计死亡5226例，累计报告确诊病例224659例。境外输入现有确诊191例，累计确诊18863例，无死亡病例。

中国内地日增本土感染者再破百例 上海本轮疫情仍处于“拖尾期”

10日中国内地新增本土感染者138例，再次突破百例，且本土确诊病例(65例)和无症状感染者(73例)均较前一日(30+43)大幅增长。其中本土确诊病例来自4个省份：北京36例，内蒙古19例，上海7例，辽宁3例；本土无症状感染者涉及9个省份：北京25例，内蒙古24例，上海9例，广西6例，辽宁和吉林各3例，福建、云南、甘肃各1例。

上海10日新增本土确诊7例、无症状感染者9例，其中社会面筛出6例。11日上海社会面再增本土确诊3例、无症状感染者1例。

上海市卫健委11日介绍称，6月1日—10日，上海社会面已累计发现阳性感染者32例，这些感染者波及范围广，目前已涉及上海13个区，且呈现出聚集性的特点。同时，随着上海逐步恢复正常生产生活秩序，各类服务行业开始恢复营业，人员流动性明显加剧，服务行业从业人员感染者有增加趋势。

上海市卫健委表示，上海6月以来出现社会面疫情的区域与该市4月、5月疫情高风险区域存在高度重合，且病毒基因测序结果显示，上述感染者病毒株均与上海本轮疫情中的早期病原同源，提示目前本轮疫情仍处于“拖尾期”，疫情存在扩散的潜在风险。

北京某酒吧疫情已造成115人感染 扩散传播风险较大

北京10日新增本土感染者61例(确诊36例、无症状者25例)，11日0时至15时再增46例(确诊24例、无症状者22例)，上述感染者均为隔离观察人员。4月22日以来，北京市累计报告本土感染者1946例，涉及15个区和经开区。

北京市疾控中心11日介绍称，6月9日0时至11日15时，北京某酒吧聚集性疫情关联感染者已达115例，涉及14个区和经开区。其中该酒吧到访人员107例，酒吧工作人员2例，其他关联人员6例。目前本起疫情处于快速发展阶段，预计未来仍有续发病例，疫情扩散传播风险较大。

据北京市朝阳区通报，截至目前，上述酒吧聚集性疫情已判定密接者6158人(含同时空人员)，次密接901人。

北京市官方表示，北京近期发生的某酒吧关联聚集性疫情，暴发性强、涉及面广、人员构成复杂，属原有传播链的隐匿传播。当前北京疫情防控形势严峻，要争分夺秒严控风险，阻断疫情传播。

内蒙古本轮感染者已达445例 赤峰疫情源头初步查明

内蒙古自治区10日新增本土感染者43例，除赤峰市报告8例确诊病例外，其余35例均在二连浩特市。截至10日24时，内蒙古现有本土感染者445例(确诊167例、无症状者278例)，其中二连浩特市409例(确诊139例、无症状者270例)。

二连浩特市11日通报，该市坚持将核酸检测作为阻断疫情传播链条的有效途径，目前已启动第十轮重点区域核酸检测。为做到“应隔尽隔”，该市对全市具备隔离改造条件的酒店进行全面摸底，目前已改造并启用20家酒店，正在改造7家，同时启动1000间板房式集中隔离点建设，预计6月12日交付使用。

赤峰市当日介绍称，6月7日-10日，赤峰市已报告本土确诊26例。基因测序结果显示，该市本轮疫情前6位病例基因序列高度同源，感染病毒均为奥密克戎BA.2进化分支。

据通报，赤峰本轮疫情首发病例张某某5月31日自呼和浩特市乘车返回赤峰途中，在张家口服务区曾与乌兰察布市兴和县无症状感染者潘某某(后转为确诊病例)邻桌就餐。初步判定病毒由潘某某传到张某某，张某某返回赤峰后，再由聚集性活动或时空交集传播扩散。

辽宁丹东疫情防控取得重要成效 广西东兴再增6例本土感染者

辽宁省10日新增本土确诊和本土无症状感染者各3例，除本溪市报告1例确诊病例外，其余5例均在丹东市。5月24日至6月10日，丹东本轮疫情已报告本土感染者超170例。

丹东市11日通报，该市新增5例阳性感染者，均在集中隔离场所和管控区域发现，社会面再次实现零新增。该市此次疫情呈现点多、散发、链短的特点，但目前疫情防控工作已取得重要成效。

目前，丹东此次疫情感染源头依然不明。丹东市官方表示，要进一步加强流调溯源，加大检测监测力度，不放过任何线索，利用一切手段，查清传播链条，找到传播渠道，为精准防控提供有力支撑。

广西10日新增本土无症状感染者6例，均在防城港东兴市。截至10日24时，广西现有本土无症状感染者35例，其中33例在东兴市。

作为边境小城的东兴市已多次发生本土疫情。始于今年2月24日的东兴疫情曾引发广泛关注。该起疫情持续3个月，累计报告本土感染者数百例，5月25日全市才转为常态化防疫阶段。(完)