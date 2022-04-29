直播预告：揭开肺动脉高压的神秘面纱

肺动脉高压，一度被称为“心血管病中的肿瘤”，虽较为少见，但却是一种隐性且致命的疾病，正在威胁全球各年龄层人群的健康。为了加强对肺动脉高压的认识，从2012年开始，每年5月5日被定为“世界肺动脉高压日”。

5月5日14:00，中国医学科学院阜外医院心内科呼吸与肺血管病诊治中心主任柳志红、首都医科大学附属北京安贞医院小儿心脏中心内科主任医师顾虹将做客“人民好医生”APP直播间，为大家揭开肺动脉高压的神秘面纱，解读国内肺动脉高压诊疗的新发展。

专家简介

柳志红，协和医大临床医学博士，主任医师，博士生导师。阜外医院心内科呼吸与肺血管病诊治中心主任、国家心血管病专家委员会委员兼右心与肺血管病专业委员会常务副主任委员、中华医学会心血管病学分会肺血管病学组副组长、中国医师协会睡眠医学专委会常委兼心血管学组组长、国家卫健委心血管药物临床研究重点实验室学委会委员、国家心血管病临床医学研究中心PI、中国老年医学会睡眠科学分会副主任委员兼心肺学组组长、中国女医师协会心脏与血管专业委员会副主任委员等。

顾虹，医学博士，主任医师、教授，博士研究生导师。首都医科大学附属北京安贞医院小儿心脏中心内科主任医师。兼任日本东京女子医科大学小儿心脏科副教授、特聘讲师作为课题负责人，顾教授承担多项国内和国际研究（包括国家自然科学基金、北京市科委基金和首发基金等），均取得了重要研究成果。同时还担任国家先心病专委会常委，世界小儿心脏病协会肺动脉高压学组委员亚太地区小儿心脏协会成人先心病委员等。

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