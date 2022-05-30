中疾控专家：二价HPV疫苗可以预防70%以上宫颈癌

人民网北京5月30日电 （记者孙红丽）妇女儿童健康反映了国家全民健康水平、生活质量和文明程度。今日，国家卫生健康委员会就党的十八大以来妇幼健康工作进展成效举行发布会。

宫颈癌是严重威胁妇女健康的恶性肿瘤，在适龄人群中推广HPV疫苗接种是预防宫颈癌的有效措施。中华预防医学会妇女保健分会主任委员、中国疾控中心慢性病首席专家王临虹在会上介绍，目前我国可应用的HPV疫苗包括二价疫苗、四价疫苗和九价疫苗，使用的年龄范围是9到45岁的女性，但是引起宫颈癌HPV高危型别最主要的是16和18亚型，所以二价疫苗就可以预防70%以上的宫颈癌，也就是绝大多数的宫颈癌。

王临虹特别提出，HPV疫苗对于尚没有感染病毒的青少年女性接种的保护效果是最佳的，所以世界卫生组织推荐9到14岁女孩作为首要接种人群，越早接种效果是越好的。所以，在目前HPV疫苗供应紧张的情况下，也不必要因为等待更高价型的疫苗而错过了最佳的接种时间。

HPV疫苗接种率整体处于较低水平

王临虹提到，宫颈癌和癌前病变，现在已经有非常权威的数据表明它是跟高危险HPV感染相关。所以，为适龄女性接种HPV疫苗是有效防治HPV感染，进而降低宫颈癌发生的一个重要的措施。

目前我国已经有五款HPV疫苗获批注册，包含了三款进口HPV疫苗和两款国产疫苗。根据国家常规疫苗报表数据显示，2018年至2020年，HPV疫苗接种数量在逐年上升，从2018年的341.7万上升至2020年的1227.9万剂次。

“但从整体上来说，目前HPV疫苗还依然是处于供不应求的状态，适龄女性的数量还是比较大的，所以相对来说HPV疫苗接种率还是处于较低的水平。”王临虹说。

促进免费HPV疫苗接种政策覆盖更多人群

近年来，国家一直在积极加强HPV疫苗接种的科学宣传，推动HPV疫苗的试点工作。

王临虹介绍，按照整体推进和重点突破的工作思路，推动广东、海南和福建三省先后启动实施了全省的适龄女孩免费接种国产二价疫苗的工作，把这项工作纳入了2022年省委省政府为民办实事的项目。

另外，很多其他的城市也利用健康城市的平台，推动宫颈癌综合防控试点的工作，比如像济南、厦门、无锡、鄂尔多斯等试点城市，就出台了适龄在校女生HPV免费接种的政策，成都对适龄在校女生HPV疫苗给予了定额补助，来满足服务对象对于HPV疫苗的不同需求。这些试点地区初中女生的HPV疫苗接种覆盖面大大提高了，有些城市已经达到了90%以上。

王临虹表示，下一步，总结先行先试的试点，来促进免费HPV疫苗接种政策能够覆盖更多人群，同时也加大多部门协作力度，来解决HPV疫苗供应不足的问题，更好地满足接种需求。