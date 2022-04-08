国家卫健委：到2030年适龄妇女宫颈癌人群筛查率达到70%以上

人民网北京4月8日电（记者张文婷）妇女儿童健康是全民健康的基础，是衡量社会文明进步的标尺，是民族可持续发展的前提。为推进妇幼健康事业高质量发展，推动健康中国建设，提高妇女儿童健康水平，近日，国家卫健委发布《国家卫生健康委关于贯彻2021-2030年中国妇女儿童发展纲要的实施方案》（以下简称《实施方案》）明确，到2030年适龄妇女宫颈癌人群筛查率达到70%以上；每千名儿童拥有儿科执业(助理)医生达到1.12名、床位增至3.17张。

《实施方案》提到，进入新发展阶段，广大妇女儿童的健康主题已经从生命安全守底线扩展到全面健康促发展，对健康多元化需求更旺盛，对美好生活向往更强烈，对妇幼健康服务能力、服务模式、服务理念都提出了新的更高要求。受社会经济发展水平制约，我国妇幼健康工作仍面临发展不平衡、服务不充分等诸多挑战，服务资源总量不足，分布不均，优质资源短缺。特别是生育政策调整以来，高龄、多产次产妇比例增加，妊娠期并发症、合并症和出生缺陷发生风险增大，新生儿安全和儿童保健需求进一步增加，妇幼健康工作面临新的挑战，妇幼健康事业发展任重道远。

为此，《实施方案》明确，到2030年妇女儿童健康主要目标共有十二项：一是全国孕产妇死亡率下降到12/10万以下，全国新生儿、婴儿和5岁以下儿童死亡率分别降至3.0‰、5.0‰和6.0‰以下，地区和城乡差距逐步缩小。

二是提供生育全程基本医疗保健服务, 孕产妇系统管理率达到90%以上，3岁以下儿童系统管理率和7岁以下儿童健康管理率保持在90%以上。

三是预防和控制出生缺陷，婚前医学检查率达到70%，孕前优生健康检查目标人群覆盖率保持在80%以上，产前筛查率达到90%，新生儿遗传代谢病筛查率和新生儿听力障碍筛查率分别达到98%和90%以上。

四是宫颈癌和乳腺癌综合防治能力不断增强。适龄妇女宫颈癌人群筛查率达到70%以上, 乳腺癌人群筛查率逐步提高。

五是减少艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，艾滋病母婴传播率下降到2%以下。

六是儿童常见疾病和恶性肿瘤等严重危害儿童健康的疾病得到有效防治。

七是适龄儿童免疫规划疫苗接种率以乡(镇、街道) 为单位保持在90%以上。

八是0～6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到90%以上, 12岁儿童龋患率控制在25%以内。

九是改善妇女儿童营养健康状况。预防和减少孕产妇贫血。6个月内婴儿纯母乳喂养率达到50%以上，5岁以下儿童贫血率和生长迟缓率分别控制在10%和5%以下，儿童超重、肥胖上升趋势得到有效控制。

十是妇女儿童心理健康水平得到提升。

十一是妇幼健康服务体系进一步健全。省、市、县三级均各设置1所政府举办、标准化的妇幼保健机构。每千名儿童拥有儿科执业(助理)医生达到1.12名、床位增至3.17张。

十二是健康知识和健康生活方式得到普及，妇女、儿童及其照护人健康素养水平不断提高。

《实施方案》还提出了包括持续保障母婴安全、加强出生缺陷综合防治、加强儿童健康服务和管理、加强儿童疾病综合防治、预防和控制儿童伤害、建立完善女性全生命周期健康管理模式、防治妇女重大疾病、支持家庭与妇女全面发展8方面主要任务。