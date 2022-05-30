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直播预告：“老烟枪”警惕肺癌上门 来看肺癌免疫治疗

2022年05月30日09:21 来源：人民网

烟草危害是当今世界严重的公共卫生问题之一。在5月31日“世界无烟日”到来之际，为提升全社会对烟草危害的科学认知，了解吸烟与肺癌的关系，人民健康特推出“世界无烟日”主题节目。

5月31日14:00，“人民好医生”客户端将邀请北京大学肿瘤医院放疗科主任医师石安辉做客“世界无烟日”主题节目，与您一起聊一聊关于肺癌免疫治疗的话题。

专家简介：

石安辉，北京大学肿瘤医院放疗科，主任医师，副教授，和睦家医院肺癌诊疗中心副主任，中国医师协会放疗分会肺癌学组副组长，中国抗癌协会肿瘤放射治疗专业青年委员会委员，中华医学会放射肿瘤治疗学分会第八届委员会放射外科学组委员，中国抗癌协会肿瘤营养专业委员会委员，CSCO肿瘤营养专业委员会委员，北京医学奖励基金会肺癌青委会副主任委员。

      如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

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直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。

(责编：曹淼、李源)


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