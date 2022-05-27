杭州常态化核酸检测由48小时延长为72小时

26日，杭州市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布《关于调整常态化核酸检测频次的通告》。自5月27日零时起，该市常态化核酸检测频次从48小时延长至72小时。

该通告中明确，杭州全市辖区范围内居民及其他在杭人员每72小时应自觉完成一次核酸采样。高风险岗位工作人员和公共服务行业从业人员核酸检测频次按照相关规定执行。杭州市外非疫情重点地区来杭返杭人员应提供抵杭前48小时内核酸检测阴性证明。

据了解，随着常态化检测频次调整，杭州的相关采样点位不会减少，采样力量不会削弱，该市将按照就近就便原则持续提升采样便捷度，满足市民日常采样需求。

据悉，杭州还将进一步加强“场所码”扫码核验工作，严格执行扫码必验，验码必严。规定时间内未取得核酸采样或检测证明的人员不得进入公共场所，不得乘坐公共交通工具等。(张煜欢)