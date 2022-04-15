直播预告：聚焦肿瘤防治 让肺癌治疗不走弯路

2022年4月15日至21日是第28个全国肿瘤防治宣传周。为助力落实“健康中国行动”癌症防治行动，提高全社会癌症防控意识，营造全民防癌抗癌的良好氛围，“人民好医生”客户端联合中国中医科学院西苑医院共同开展全国肿瘤防治宣传周系列直播活动。

4月18日15:00，中国中医科学院西苑医院肿瘤科主任医师徐涛、中国中医科学院西苑医院肿瘤科副主任张彤、中国中医科学院西苑医院肿瘤科住院医师姜菊玲将做客“人民好医生”客户端，为公众普及肺癌防治相关知识。

嘉宾简介

徐涛，男，中国中医科学院西苑医院肿瘤科主任医师，肿瘤博士后，方剂学博士。中华中医药学会方剂分会委员，北京肿瘤防治研究会中医分委会委员，北京乳腺病防治学会中西医结合专业委员会委员。主要从事早期肺癌鉴别及治疗，肺癌、胃肠癌、肝癌、胰腺、脑、乳腺等恶性肿瘤术后的康复、防复发转移，放化疗同时配合中医药减毒增效，各种靶向药物、免疫治疗联合中医治疗降低副反应延长耐药时间，晚期肿瘤患者中医药治疗改善症状提高生活质量。

张彤，男，中国中医科学院西苑医院肿瘤科副主任医师，医学博士。北京癌症防治研究会结直肠癌专委会副主任委员，世界中医药联合会整合肿瘤专业委员会常务委员兼副秘书长，中国老年学和老年医学学会肿瘤分会中医专委会副秘书长，中国老年学和老年医学学会肿瘤康复分会秘书。主要从事消化道肿瘤、肺癌、妇科肿瘤的中西医结合治疗，以及围手术期、化疗、放疗、靶向治疗、免疫治疗不良反应的中医治疗。

姜菊玲，女，中国中医科学院西苑医院肿瘤科住院医师，中医肿瘤博士。发表文章10余篇，参与国家级及省部级课题2项，院所级课题4项。主要从事肿瘤内科的临床诊疗工作及肿瘤中医药防治研究，着重从“调补脾胃、扶正培本”防治肿瘤。擅长肺癌、胰腺癌、乳腺癌、宫颈癌等常见肿瘤术后防复发转移、缓解放化疗的毒副作用以及癌前病变（肺小结节、胃肠息肉等）的筛查及中医药治疗，对晚期肿瘤的综合治疗有一定经验。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP。

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。