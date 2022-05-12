5·12国际护士节特辑|护士的“十八般武艺”

人民网北京5月12日电 （记者乔业琼、实习生王美力）5·12是国际护士节，今年我国护士节的主题是“关爱护士队伍，护佑人民健康”。“三分治疗，七分护理”，面对繁重的日常医疗和常态化的疫情防控双重工作，广大护士不辞辛劳、冲锋在前，在各自的岗位上练就了“十八般武艺”，为服务人民健康做出了重要贡献。

手术室穿针引线 10秒6针

“作为一名手术室护士，穿针引线是基本功，但是疫情期间，由于防护装备的穿戴，难免会影响到穿针的速度。”上海长征医院麻醉科手术室护士刘洁晨表示，为了更好地配合手术，坚守患者的生命健康，利用工作之余勤学苦练，十秒六针。

“我愿用美好心灵和精湛技术呵护每一位病人，使病人的生命延续，健康重现。我相信，终有一天我们将战胜疫情，拥抱彼此。”刘洁晨说。

10秒做完一例核酸

作为一名感染疾病科的护士，从新冠疫情暴发就一直坚守在抗疫一线，中日友好医院感染疾病科护士王苑说，在核酸采集过程中，既要采样到位，又要时刻保持防疫安全距离，难免会影响采集速度。

“我很着急，苦思冥想，终于搞出了一个小发明，10秒就能完成1例核酸检测。”王苑表示，希望有一天能彻底打败新冠病毒，让大家相拥、相约在繁花似锦的每一天！

十几秒穿上防护服

一个月前，浙江大学医学院附属儿童医院手术室护士刘继荣前往上海方舱医院支援抗疫。作为大白，天天要穿脱防护服，熟能生巧，最快十几秒就可以穿上防护服，在第一时间冲向现场。

“等疫情过去后，希望能再来一趟上海，好好欣赏下这个大都市的繁华和美丽。”刘继荣说。

矢无虚发的“静脉穿刺神手”

众所周知，ICU里都是重急症患者，在疫情期间，由于防护装备的穿戴，经常会面临静脉穿刺难题。北京大学第一医院重症医学科护士李佳辰说，为了提高静脉穿刺成功率，减轻患者的痛苦，自己用一双手，一台仪器，一秒定位，一秒穿刺，成为“矢无虚发的静脉穿刺神手”。

李佳辰希望疫情尽快散去，继续以微毫诠释对生命的守护，帮助重症患者早日康复。

更换尿不湿“独门秘籍”

上海长征医院妇产科护士肖兰兰说，疫情期间，大家不仅要守护孕产妇的身体健康和生命安全，更要照顾好新生儿的基础护理。

新手爸妈在为新生儿更换尿布过程中，经常会手忙脚乱，而且还容易发生侧漏。肖兰兰为了能让他们正确掌握更换尿不湿的方法，专门一对一教授给更换尿不湿“独门秘籍”。速度又快，动作又轻柔，同时还能保证不侧漏。

“我希望疫情能早日结束，虽然疫情阻断了我们回家的脚步，阻断了亲人的相见，却阻断不了我们的思念和爱。”肖兰兰说。

用真诚微笑服务患者

首都医科大学宣武医院急诊科护士程萌说，疫情期间，不仅要保证急症患者尽早就医，更要早期发现潜在感染风险者，这对自己提出了更高的要求。

工作时，虽然需要一直戴着口罩，但是程萌总是带着微笑去认真负责地和每一位患者沟通。“虽然看不到笑脸，对方是能感觉到的，这种积极正面的交流让就诊更顺畅、高效。”

程萌希望早日彻底摘掉口罩，更能让大家看到每个人脸上最真切的笑容！