中疾控专家：60岁以上人群接种加强针对重症和死亡预防的保护效果更好

人民网北京5月13日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍抓实抓细疫情防控有关情况，并答记者问。

会上，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，从目前我国有奥密克戎流行的地区，尤其是广泛、严重流行的地区监测和评估结果可以看到，未接种疫苗和接种两剂次、接种三剂次之间的保护作用差别是非常明显的，而且看到接种两剂次和接种三剂次之间对于预防重症和死亡作用也有明显差别。一般来说差别主要体现在两个方面：一是看抗体水平变化情况；二是涉及发病率、重症率、病死率的差别。

王华庆介绍，根据香港卫生署5月5日公布的信息，在香港未接种疫苗的70岁到79岁的老年人中的病死率是5.55%，接种两剂次疫苗的病死率是0.59%，接种三剂次疫苗的病死率是0.16%。也就是说，未接种疫苗70岁到79岁老年人病死率分别是接种两剂次、三剂次该年龄人群的9倍和34倍。

“奥密克戎流行期间，有关专家对吉林市作了研究，结果已经公布。在60岁以上的人群中，未接种疫苗和仅接种一剂次灭活疫苗者重症的发生率是接种两次、接种三次疫苗者重症发生率20倍以上。”王华庆表示，通过这些数据可以看到全程接种疫苗，接种加强针对于重症和死亡预防的保护效果会更好。