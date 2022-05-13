这四种“伪健康”减肥坑，你中了没有？

最近不少网友居家上班，足不出户，运动量骤减，体重飙升。为此，很多人为了能够快速减重，只吃水果或者蔬菜，不吃肉，更不吃油。那么，这些做法是否科学？本期《1分钟养生课》邀请重庆市人民医院全科医学科主任周志益，为广大网友分享相关知识。

周志益表示，只吃水果是不能减重的，尤其选择西瓜这类高GI水果，不仅不能减重，还有可能增重。

为了减少油脂摄入，有些人喜欢在吃饭时，把食物放到清水中过滤一遍油。对此，周志益表示，减重要吃油，还要吃好油，人类的大脑和细胞都需要油脂，靠停止摄入油脂减肥是不现实的。

对于有些人在减重期间只吃菜的情况，周志益表示，减重也要吃肉，否则会掉代谢，导致越减越肥、越减越难。

此外，周志益还表示，单纯运动是不能减肥的。跑一个小时只消耗400大卡，相当于一罐可乐+两块饼干的热量，减肥需要以控制饮食为主。

“至少超过200种疾病与肥胖相关，但社会人群对肥胖普遍认知不足，盲目乱减，危害身心，不如不减。”周志益呼吁，要科学认识肥胖，医学健康减重。

那么，如何实现医学健康减重？我们下期见。

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