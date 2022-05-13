我国科学家发现新冠治疗新药 并获发明专利授权

5月10日，我国科学家发现的新冠治疗新药获得国家发明专利授权。专利说明书显示，10uM（微摩尔/升）的千金藤素抑制冠状病毒复制的倍数为15393倍。

一万五千多倍的数字代表什么？5月12日，科技日报记者专访了这一新药的专利发明人北京化工大学生命科学与技术学院院长童贻刚教授。

“这个数字通俗地讲，可以理解为不用千金藤素药物时如果有15393个病毒，在用10微摩尔/升千金藤素药物的情况下，病毒数将只有1个。也就是说，很少量的千金藤素就能阻止新冠病毒扩增和传播。”童贻刚表示，从目前的研究数据看，该药物抑制新冠病毒的能力在所有人类发现的新冠病毒抑制剂中排名靠前。美国学者此前也在《科学》发表论文证实，千金藤素的数据在其研究的26种药物中数据亮眼，而且优于已经获批上市的瑞德西韦和帕罗韦德。

我国学者首发，多个国际团队跟踪验证

“在国家重大专项的支持下，千金藤素这种药物和数千种药物一起很早就被纳入到了我们课题组的化合物库中。”童贻刚说，“在新冠病毒刚刚出现时，我们的任务是用最快速度在这些药物中找到最有希望的，也就是抑制新冠病毒最有效的。”

2020年1月开始，童贻刚团队就利用独有的药物筛选平台对数千种药物进行筛选。

“由于筛选平台不需要特殊实验室、负压操作等设备，所以我们筛选的速度快；也由于平台依靠的穿山甲冠状病毒与新冠病毒在基因组和关键蛋白（S蛋白）上的同源性高，筛选出来的结果更可靠。”童贻刚说，团队于2020年2月最早原创发现千金藤素具有超强抗新冠病毒活性，同年3月发表的相关论文，现已成为ESI高被引论文。

两年多来，各国研究团队均在不断寻找抑制新冠病毒的有效药物。科学家们通过论文、学术研讨会等方式发现新的线索、不断质询印证、探索作用机理。

2020年4月，日本国立传染病研究所所长胁田隆字教授团队发表论文证实了千金藤素抗新冠病毒的效果；2020年10月至2021年8月间，多个研究团队在国际期刊发表了千金藤素抗新冠病毒研究进展。

与此同时，童贻刚进一步联合钟南山院士团队赵金存教授和石正丽教授团队用新冠病毒对千金藤素的抗新冠病毒效果进行了验证，确认了该药物的抗新冠病毒效果。

数据脱颖而出，亟待开展临床试验

“千金藤素抗新冠病毒的高活性数据是经得起比较的。”童贻刚说，“不论是我们团队的试验数据还是美国团队的研究数据，都对包括千金藤素在内的多个化合物抑制新冠病毒进行了比较研究。”

该项专利说明书中显示，对千金藤素、西拉菌素、盐酸甲氟喹这三种筛选出的抗新冠病毒有效化合物进行试验，10uM的千金藤素、西拉菌素、盐酸甲氟喹在细胞感染72小时后分别能抑制病毒复制15393倍、5053倍、31倍，实验结果均可重复。

2021年7月一篇刊登在《科学》杂志的文章印证了这一结论：研究者将千金藤素与25个其他的候选化合物放在一起进行了比较研究，结果显示，千金藤素抗新冠病毒的EC50（引起50%最大效应的浓度，数字越低越好）只需0.1uM，远低于其他候选药。

“我们通过转录组学的方法进一步解释了千金藤素抗新冠病毒的机制。”童贻刚说，目前认为千金藤素主要通过干扰细胞应激反应逆转受感染细胞中大多数失调的基因和通路，从而发挥抗冠状病毒效果。

目前，已经有加拿大的一家医药企业与美国FDA接洽开展千金藤素的新冠肺炎治疗的临床试验研究，预计该临床试验将在今年下半年正式启动。

“我们国家最先发现千金藤素抗新冠的效果，研究也受到了科技部、北京市、教育部等多个项目的支持，我们希望能尽快开展临床试验研究让科技成果落地、切实用于抗疫。”童贻刚说，此次专利授权将助力开展进一步的临床试验研究。(记者 张佳星)