全国疫情整体继续呈现下降态势（国务院联防联控机制发布会）

本报北京5月13日电 （记者杨彦帆）在国务院联防联控机制13日召开的新闻发布会上，国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，近几日，我国新增本土确诊病例和无症状感染者继续下降，但有的地方本土传播尚未完全阻断，疫情防控形势依然严峻复杂。

“近期，全国疫情整体继续呈现下降态势，5月5日以来，全国每天新增本土感染者均低于5000例。5月12日全国新增感染者降至2300例以下。”国家卫健委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙介绍，当前，上海市疫情整体向好，全市新增感染者数呈现稳定下降趋势；吉林省疫情处于扫尾阶段；北京市近日新增感染者数量有所减少，显示防控措施具有针对性和效果，但社区传播风险尚未完全阻断；四川广安的疫情尚在发展中，需要从速进行流调排查和管控；河南、江苏、浙江、江西、辽宁等地疫情渐趋平稳，仍需努力尽快清零。

国家卫健委应对新冠肺炎疫情社区防控专家组组长吴浩介绍，针对奥密克戎变异株的特点，我国进一步加快封、管、控的时间，缩短集中隔离的时间，北京已经将密接者集中隔离时长从过去14天缩短到10天。根据各地不同情况，防控策略措施也在不断优化。

日前，国务院联防联控机制召开电视电话会议，强调在大城市建立步行15分钟核酸“采样圈”。国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红表示，这一方面有利于公众就近就便接受核酸检测，也有利于感染者的早期发现，提高监测预警的灵敏度。

郭燕红说，截至目前，全国有1.3万家医疗卫生机构、15.3万名专业技术人员提供新冠病毒核酸检测服务。核酸检测能力达到单管每日5700万管，核酸检测能力得到显著提升。

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，从我国奥密克戎变异株流行的地区来看，未接种疫苗和接种两剂次、接种三剂次之间的保护作用差别明显。有慢性基础性疾病的老年人应全程接种疫苗、打完加强针，把患重症和死亡的风险降到最低。

截至5月12日，全国累计报告接种新冠疫苗33亿5857.6万剂次，已完成全程接种12亿5259.2万人。60岁以上老年人接种覆盖人数达2亿2823.6万人，完成全程接种2亿1625.3万人，覆盖人数和全程接种人数分别占老年人口的86.44%、81.9%。

《 人民日报 》（ 2022年05月14日 04 版）