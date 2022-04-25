直播预告：预防接种那些事儿

计划免疫，是每个儿童的健康保护伞。2022年4月25日是我国第36个“全国儿童预防接种日”，今年的主题为“及时接种疫苗，保障生命健康”。该疾病日旨在使公众更好地理解接种疫苗的重要性，积极宣传疫苗接种在控制传染病、保护人民群众生命健康中的重要作用。

4月25日15:00，“人民好医生”APP直播间将邀请中国疾控中心免疫规划中心主任医师余文周、首都医科大学附属北京儿童医院保健中心主任梁爱民、北京市朝阳区首都医科大学附属北京安贞医院大屯社区卫生服务中心主任吴燕焱为网友科普“儿童预防接种”的相关知识。

专家简介

余文周，公共卫生博士，现为中国疾病预防控制中心免疫规划中心主任医师，硕士研究生导师。主要从事疫苗针对疾病预防控制、免疫规划相关政策研究、预防接种服务工作，参与免疫规划一系列法规、规范、计划和方案的制定。

梁爱民，主任医师，首都医科大学附属北京儿童医院保健中心主，任中华医学会儿科学分会发育行为专业委会委员，中华预防医学会儿童保健分会疫苗接种学组副组长，中华预防医学会儿童保健分会委员，中国妇幼保健协会儿童心理专业委员会常任委员等。

吴燕焱，北京市朝阳区首都医科大学附属北京安贞医院大屯社区卫生服务中心主任；长期从事医院药学服务及药事管理工作，坚持践行“以人为本”服务理念；在社区工作十年，探索医院办社区模式、慢病管理模式。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP。

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。