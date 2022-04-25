直播预告：你，牙酸了么？

随着人们物质生活水平的提高，饮料已脱离餐桌，成为了人们的解渴必备。可是长期喝饮料，把饮料当水喝，搞坏牙齿的案例并不少。

4月28日16:30，“人民好医生”客户端将邀请首都医科大学附属北京口腔医院牙体牙髓科主任、中华口腔医学会副秘书长兼科技研究部主任侯本祥，北京大学口腔医院口腔修复科主任医师、中华口腔医学会继续教育部主任谭建国做客直播间，为大家详细解答饮料是如何腐蚀牙齿的，欢迎届时收看。

专家介绍

侯本祥，现任首都医科大学附属北京口腔医院牙体牙髓科主任、教授、主任医师、博士生导师，中华口腔医学会副秘书长兼科技研究部主任。

谭建国，知名专家，教授、北京大学口腔医院口腔修复科主任医师、博士研究生导师、口腔修复专科医师，中华口腔医学会继续教育部主任。

如何收看直播：

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