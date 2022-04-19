直播预告：谈癌不再色变！专家教你读懂肺癌

今年4月15日至21日是第28个全国肿瘤防治宣传周，主题为“癌症防治早早行动”。在诸多癌症中，肺癌是一个发病率、死亡率高的恶性肿瘤疾病，严重威胁着人们生命和健康。同时，由于大多数肺癌在发现时已是中晚期，会让人心生畏惧。那么，到底该如何防治肺癌？

4月19日10:30，首都医科大学附属北京胸科医院综合科副主任、北京肿瘤防治研究会癌症早筛早诊早治分委会主任委员张同梅将做客“人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享肺癌诊治相关知识，欢迎届时收看。

专家简介：

张同梅，主任医师，副教授，硕士研究生导师，首都医科大学附属北京胸科医院综合科副主任，临床试验主要研究者。首都医科大学肿瘤学系委员，北京肿瘤防治研究会癌症早筛早诊早治分委会主任委员，北京健康促进会肺癌专委会副主任委员，北京抗癌协会第一届肺癌专委会委员， 北京抗癌协会早癌筛查委员会第一届青年委员，中国老年学和老年医学学会肿瘤康复分会精准医疗专委会常委，北京健康科普专家，JCO中文版肺癌专刊青年编委，首都卫生发展专项项目评审专家，教育部硕士论文评审专家。

擅长：肺癌的综合治疗，专注于肺癌的个体化诊疗、早筛早诊、肺癌罕见突变的诊治。

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