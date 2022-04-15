直播预告：早诊早治，延缓前列腺癌复发和转移

2022年4月15日至21日是第28个全国肿瘤防治宣传周，今年宣传周主题是“癌症防治 早早行动”，旨在积极倡导每个人做自己健康的第一责任人，正确认识癌症、积极防控癌症，树立癌症三级预防理念，践行健康文明的生活方式，主动参加防癌健康体检，做到早预防、早发现、早诊断、早治疗，降低癌症发病率和死亡率，提高癌症早诊率和生存率，切实遏制癌症危害，提升群众健康水平。

4月20日15:00至16:00，“人民好医生”客户端将邀请到复旦大学附属肿瘤医院泌尿外科主任戴波做客演播室，围绕前列腺癌早诊早治这一主题进行科普，让公众与患者了解疾病的危害。

专家介绍：

戴波，医学博士、主任医师、博士生导师，复旦大学附属肿瘤医院泌尿外科主任。

中国抗癌协会泌尿男生殖系肿瘤专业委员会青年委员会秘书长，中国医疗保健国际交流促进会腔镜内镜外科分会常务委员上海市泌尿外科学会委员。担任《中华泌尿外科杂志》《中国癌症杂志》、《南方医科大学学报》《中国癌症防治杂志》编委。

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