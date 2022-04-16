专家解读疫情传播指数：如果小于1，新感染人数就会越来越少

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4月15日，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰在接受央视采访时透露，上海疫情的传播指数由此前的2.27下降到现在的1.23，早日实现社会面清零的目标指日可待。她表示，奥密克戎传播速度快，被感染以后，脆弱群体还是风险很大的，所以还是要加快防控的速度，早日打赢这场歼灭战。

什么是疫情的传播指数？为何这一指标下降意味着疫情防控起到了效果？北京佑安医院呼吸与感染性疾病科主任医师李侗曾介绍，疫情的传播指数指的是Rt，就是有效传播指数，是指通过采取一系列防控措施，一个感染者平均能够传染的人数，例如原来某段时间一个感染者平均传染2.27个人，通过加强各种防控措施，现在下降了，一个感染者平均传染1.23人。

“Rt和另一个流行病概念R0相呼应，R0是评估一个传染病的传染能力的指标，叫做基本传染指数或者基本再生指数，是指不采用防控措施，如戴口罩、打疫苗以及其它防控措施，一个感染者平均传染给多少个人。”李侗曾说。

他举例，2020年新冠原始毒株R0在2~3，德尔塔变异株在5~6，而奥密克戎的R0在10左右，也就是不采取措施，一个人平均传染10个人。

“但是面对传染病，我们肯定会采取各种防控措施，实际传染指数会低于R0，采取措施后就用Rt评估，如果Rt大于1，感染人数还是会增加，如果小于1，新感染人数就会越来越少，最终会终止疫情。”李侗曾说。

流行病学专家曾光表示，在自然传播，没有防护的情况下，一个病人能传播几个易感者，这个是随着时间变化的，不光取决于病毒，还受防护措施的影响，如疫苗接种、社会防控等，都可以使得指数下降。

近期国内疫情防控形势依然严峻复杂，疫情防控工作不能有丝毫放松。国务院联防联控机制要求各地坚持“外防输入、内防反弹”的总策略和“动态清零”的总方针不动摇，要做好各项既定政策和措施的执行，压实“四方”责任，从严从紧、果断快速、落实“四早”，强化社会面重点场所的管理，确保各项工作更有实效。