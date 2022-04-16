吃了身体各种不良反应 “网红”减肥药暗含多少风险？

“网红”减肥药到底暗含多少风险？

吃了身体发生各种不良反应 停了体重暴涨

● 近年来，“瘦”成为不少爱美人士追求的重要指标，很多人被“网红”减肥药品、食品所吸引，卷入“减肥药”的漩涡而无法自拔，一些人体重没有减下来，身体却被搞垮了

● 为了快速实现减轻体重的目的，一些减肥药中添加了如西布曲明、麻黄碱等违禁成分，长期服用极易出现心悸失眠、肠胃不良反应、肝肾受损、内分泌系统紊乱等问题

● 卫生、市场监管等多个政府部门应建立健全联合执法机制，加大对违法违规减肥药品、食品的监督查处力度，对减肥广告夸大、虚假宣传等问题从严处罚，责令停止发布并处罚款

□ 本报记者 赵 丽

□ 本报实习生 陈力嘉

浓重的黑眼圈，蜡黄如死灰般的面色……站在《法治日报》记者面前，36岁的北京居民陈露看起来很疲惫，整体形象比实际年龄超出不少。两年前，她从网上购买服用一款减肥药，两个星期瘦了15斤，可身体却发生了各种不良反应；停药后暴涨45斤，至今仍不时感到头疼和心悸，还大量脱发。她把减肥药拿去检测，发现里面含有西布曲明(违禁成分)。

陈露的遭遇并非个例。近年来，“瘦”成为不少爱美人士追求的重要指标，很多人像陈露一样，被“网红”减肥药品、食品所吸引，从此卷入“减肥药”的漩涡而无法自拔，一些人体重没有减下来，身体却被搞垮了。

多位业内人士和专家近日接受记者采访时提出，政府主管部门应建立健全联合执法机制，加强对违法违规减肥药品、食品的监督查处力度，电商平台要对入驻商家加强资质审核，加大日常管理和检查力度，挤压不法商家获利空间，维护消费者合法权益。

大量虚假广告充斥网络

商家逐利营销不择手段

“喝××减肥茶，1个月瘦了16斤，3个月了都没有任何反弹”“韩国处方减肥药，直邮回国，有图有视频，不节食不拉肚子，无副作用轻松减肥”……在社交平台上，充斥着大量减肥药品、食品的广告，各种天花乱坠的广告文案配上完美的“S”形身材曲线图片，让众多爱美人士心动。

来自河南的李女士就是看到了类似的宣传——“中医院研发，早晚各一片，躺着都掉秤！”而怦然心动，购买了一款“网红”减肥压片糖果。但服用后李女士出现了长达一个星期的头疼、失眠等不良反应。感到被欺骗的李女士将自己的经历写在评论区中，希望能让更多爱美人士“避雷”。

据深入接触减肥药行业多年的视频博主周妍君介绍，减肥药网络营销有着固定的模式，其背后的利益集团针对产品进行包装，如在社交平台上发布减肥成功逆袭的经历，吸引网友关注，再引流卖产品；在时下比较新潮的减肥方法中植入自己的产品，吸引消费者购买；有的还请网红博主、明星等进行代言宣传。

记者浏览一些网络平台的热搜时发现，在相关热搜新闻的评论里，也有不少减肥药品、食品的推广信息。如某明星的一条热点新闻，名为“请叫我妍粑粑”的网民留言称：“为参加他的粉丝见面会，每天喝瘦身饮，瘦得特别多，改变梨形身材……”随后，又有网民回复该评论称：“瘦身饮是我前段时间用哒，俺网络空间有发过！”

家住北京市东城区的张君被忽悠买了一款号称泰国减肥糖的产品，服用后，起初疯狂想喝水、上厕所，后来整天不想吃饭，也感觉不到饿，还伴有贫血的症状。“最严重的时候，只要低头再抬起来，都会觉得头晕眼花”。吓得她赶紧停止了服用。

浙江金道律师事务所律师王亚东办理过多起涉减肥药品、食品纠纷，还于今年年初代理了一起因售卖违规减肥药而涉嫌犯罪的案件。他认为，这个市场之所以混乱的原因有三个方面：庞大的市场需求以及需求背后不正确的社会导向和价值观；购买者认为吃减肥药见效快、不用辛苦锻炼，又缺乏专业判断，认为减肥药特别是减肥食品没有危害；商家的逐利性，巨大的市场吸引着无数商家闻风而动，一些商家不择手段进行营销，导致恶性循环。

成本不到50元卖几百元

什么都可以往胶囊里塞

2021年，《巴啦啦小魔仙》中小魔仙凌美琪的扮演者孙侨潞因急性心肌梗死去世。在其生前视频中，有讲述试吃50种减肥药的经历：减肥药有效成分大多是泻药，对身体产生了不良影响，不仅导致记忆力下降、脾气暴躁，还出现了肾功能紊乱、心悸等状况。

采访中，张君、李女士等多位受访者也不禁发出这样的疑问：自己购买的减肥药品、食品中到底有什么？

周妍君说，市场上的减肥药品、食品可分为食欲抑制类、激素类、双胍降血糖类、胃肠道脂肪酶抑制剂、利尿剂、泻药、食物提取、食物代餐等，依靠的减肥原理是减少身体热量的摄入和提高身体的代谢，以达到消耗大于摄入的目的。

“为了快速实现这个目的，一些减肥药中添加了如西布曲明、麻黄碱等违禁成分，长期服用极易出现心悸失眠、肠胃不良反应、肝肾受损、内分泌系统紊乱等问题。”周妍君告诉记者。

据中国农业大学食品学院副教授朱毅介绍，西布曲明是一种作用于中枢神经系统抑制食欲的药物，虽有一定减肥功效，但可能会有高血压、心率加快等副作用，严重时可致人死亡。我国早在2010年就已经宣布国内停止生产、销售和使用西布曲明制剂及原料药，但目前仍有一些不良商家在减肥药品、食品中非法添加西布曲明。

周妍君说，减肥药的利润相当高，有时候市面上卖几百元一盒的减肥药，实际成本不到50元。她回忆说，2019年前后，她开始直接与减肥药的厂家接触，“厂家会直接告诉我每种减肥药里的成分含量是多少，比如一半是药一半是淀粉；那时候，减肥药基本上有效成分还是西布曲明”。

有一次，厂家直接拿出一桶七八十斤的减肥药粉末原料，售价六七千元。只要购买者有模具，或花两万元购买一整套模具，就可以自己回去制作减肥药，“我还记得当时厂家问我想把减肥药做成什么类型，果冻、跳跳糖、胶囊等类型应有尽有。尤其是胶囊，制作成本最低，什么都可以往胶囊里塞”。

“那个化工原料桶，味道特别刺鼻。”周妍君对此记忆犹新。

为了规避风险，周妍君的上家大约每隔两三个月就会换一个社交账号和她沟通，同时不接受社交平台直接转账，会采用多个平台多种方式让她付款，“给我寄减肥药时，为了躲避检查，他们往往会选择和狗粮、猫粮一起邮寄”。

看到减肥药问题这么多，周妍君早已远离了这个行业。

瘦身祛痘犹如万能神药

商家等信息一问三不知

记者以需要减肥，通过熟人推荐的方式接触了一位名叫“小银”的微商。她告诉记者，自己是一名代购，近两年来，她平均每个月都会售出1000多套减肥药，求购者源源不断，减肥药经常处于供不应求的状态。今年年初的一个月，其销售减肥药的流水达120万元。

小银给记者推荐了一款据称是来自韩国的“特效处方药”，反复强调这款处方药的“多效性”：不仅有温和版、加强版瘦身，还能祛痘、美白，犹如“万能神药”。

在她发来的药物照片中，5片颜色各异的小药片被一个透明的小袋子单独包装。但当记者询问药品的成分以及生产商家、地址等信息时，小银却支支吾吾，无法给出答案，只是一味地强调：这款减肥药具有权威性、可靠性以及稳定性。

“这个药是制药厂给的，已经存在20多年了，我已经卖了两年，都是回头客，我自己也是吃这个药的受益者，真的瘦得很快。”她说。

然而，有多位网友向记者反馈：身边有同事服用该药后，因为没有按照它的要求大量喝水，上班期间晕倒，被送去医院急救；连续吃这款减肥药，在生活作息完全没变的情况下，体检的多项指标都出现了异常。

记者联系了在韩留学的王女士，了解这款韩国“特效处方药”的基本情况。她告诉记者，这款减肥药的有效成分是盐酸芬氟拉明、盐酸氟西汀、氢氧化镁、无水咖啡因和麻黄碱等。这几款药物在平时的医学实践中分别用于精神治疗等，比如盐酸氟西汀常用于抗抑郁症治疗，氢氧化镁是泻药，而麻黄碱常用于哮喘症的治疗，是一种拟肾上腺素药，被列为第一类易制毒化学品。

王女士说：“这类药物是处方药，必须经医生面诊，根据患者的实际状况量身搭配并遵医嘱服用。”

乱用处方药或在减肥药里添加违禁成分自然危害大，那么一些减肥食品是否就如其宣传的那般绿色安全呢？

朱毅告诉记者，市场上酵素等减肥食品火爆，但若想要达到宣称的效果，立竿见影瘦身，就可能添加了一些泻药，哪怕是合法添加的芦荟、决明子等，长期服用也很可能会导致结肠黑变病。

“这是一种非炎性病变，一些人没感觉，一些人会引发便秘、腹泻、腹痛、腹胀、肛门坠胀等不适。”朱毅说。

这也意味着，无论是否含有非法添加成分，过于依赖减肥食品进行减肥，都可能会给人体健康带来一定的影响。

违法成本低维权难度高

应该加大监督查处力度

王亚东说，大部分市面上的减肥药属于保健品，根据具体情况，故意销售含有违禁成分的减肥药，会涉嫌生产销售有毒有害的食品罪或生产销售伪劣产品罪。除了西布曲明之外，其他的如泻药、麻精药品等，也都在其范畴之内。尤其是麻精药品，在减肥药中添加容易使人致幻，危害更大。

减肥药品、食品乱象由来已久，为何一直未能得到有效治理？

华东政法大学经济法学院教授任超认为，其根源在于消费者需求迫切、违法成本低、维权难度高。“售卖者被发现之后，通常面临的是罚款和较轻的刑事责任，与售卖产品的暴利相比惩罚力度不足。而对于普通消费者来说，举证也是个大难题。”

“相关商家要求消费者拿出检验报告以证明产品含有非法添加成分，但这对普通消费者来说并非易事。”任超说，更重要的是，减肥食品网络销售存在监管盲区，经营门槛偏低，相关信息审核并不严格。

他还提到，为了规避政府相关部门的检查，商家非法添加违禁成分的手段越来越隐蔽，一些“企业”甚至有专门的研发团队专项研究添加物；有的公开展示的产品是合格品，但实际卖给消费者的却是含有违禁成分的产品，这都给监管增加了难度。

为此，任超建议，卫生、市场监管等多个政府部门应建立健全联合执法机制，加大对违法违规减肥食品的监督查处力度，维护消费者合法权益。对减肥广告夸大、虚假宣传等问题也应从严处罚，市场监管部门可以责令经营者停止发布广告并处以相应罚款。