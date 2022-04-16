抗疫，“足不出户”同样大有可为

面对突如其来的疫情，特殊时期的上海，有人医者仁心，化身各个方舱医院的“大白”，尽心尽力救治感染者；有人不辞辛劳，“全副武装”地默默投身于社区防控第一线；还有人千里驰援，与上海本地医疗队并肩作战，同心守“沪”……

如果受到防控政策的限制，只能待在家里或小区不能外出，又能为抗疫做些什么呢？事实证明，除了保护好自己和家人、积极配合社区工作，同样能大有可为。

自制社区防疫小报“火出圈”

在上海疫情防控最吃劲时，市民李晖在小区办了一份电子小报“鸿发早知道”，内容包括社区新闻、辟谣、科普等，通过小区微信群每天推送。如今，这份小报正在悄悄“破圈”，成为不少社区居民的“隔离期必读”，也让其他社区悄悄“借鉴”。

李晖，80后小伙，中共党员，上海闵行区政协委员。“我希望在信息传递环节上做些力所能及的事情，试着化解居民的焦虑和矛盾，让大家齐心协力度过这个艰难时刻。”李晖坦言。

以前，李晖对小区内的微信群一直有些“恐惧”。“用老母亲的话说，就是‘太吵了’！可它确实又是信息传递的‘最后100米’，因为足够贴近百姓生活，人们会对它抱以信任。”意识到这一点后，李晖找到了自己志愿服务的“新领域”。

于是，他开始了首次尝试。4月3日第一期，版面编排比较简单，头条是一条社区辟谣，还有《同住人出现阳性怎么办》的科普，以及对“应检尽检”的倡议。它的出现让居民略感“意外”，有人读完后追问“明天还会不会有”。

从第二天起，李晖给这份“早知道”做了内容分类：第一部分，结合正确信息源和小区现状进行阐述，削减谣言的生存空间；第二部分，根据大家的争论，力争形成一些共识；第三部分，发布一些能让人们感到美好和愉悦的内容。

第三天，有居民私信他：“我要投个稿，上明天的‘早知道’。”李晖知道，这件事，自己做对了。

在李晖看来，做防疫小报最难的是形成共识。“非常幸运的是，我有许多朋友在各个小区做志愿者、楼组长，他们会把自己小区的共识、操作指南和我分享，让我在拟就这些共识时更有底气。”

和那些奔波在一线的志愿者相比，李晖认为自己做的事远远谈不上辛苦。“当有居民说小报是‘早上最期待的事’‘这事值得报道一下’时，当大家更团结、更坚强时，我想自己投入的这点时间就是值得的。”

小区核酸检测有了“路线图”

一个有两栋高楼的小区，住着500多人，做完一次核酸检测需用多长时间？在上海市长宁区仙霞新村街道泰荣苑小区，只要两个小时！

“之前，我们要花四五个小时。”该街道天原二村居民区党总支书记李伟强说，泰荣苑小区不大，在室外核酸检测的话，居民要从大堂开始排队。“我们实地算了算，大堂只能安排7个人，再一层层叫居民下来，太慢了！好在小区业主张院长夫妇帮了大忙，让我们的核酸检测变得更加高效顺畅。”

李伟强所说的张院长夫妇，丈夫是上海电子信息职业技术学院贯通学院副院长张帆，妻子是上海市商贸旅游学校美术专业教师阮毅。看到小区核酸检测的等待时间过长，两人主动找到社区负责人，提出帮忙优化核酸检测线路，希望能够为小区抗疫贡献自己的智慧和力量。

张帆设计思路，妻子画图，两人密切配合，花了一晚上的工夫就设计出思路雏形。从设想到落地，也只用了不到两天，而且每一个环节都配合默契——尤其对于“错峰乘梯”的设计思路与做法，邻居们的接受度很高。

“张院长，谢谢侬！”这段时间，邻居们见到张帆，都会主动表达谢意。“我俩都是共产党员，这么做也算是在属地社区为基层防疫出一份力吧。”张帆说。

据张帆介绍，泰荣苑小区一共有19名志愿者，大家都配合得很好。“这段时间，看到居委会工作人员很辛苦，有时凌晨还在群里发信息。在疫情面前，我们业主志愿者要配合居委会、携手物业部门，大家一起行动起来，守护好我们的家园！”

“疫期宅手绘”传递爱与温暖

简洁的文字，有趣的画面，美好而温暖。这本“疫期宅手绘”的作者是简美霜——来自中国台湾的文创工作者，已经在上海生活了20年。

“疫期宅手绘”的创作始于2020年3月。当时，黄浦区打浦桥街道社区党群服务中心的党群干事周俊说，有位爱心人士给街道捐了1000件防护服，却没有留下姓名。简美霜听到这个故事后，画了第一幅“疫期宅手绘”：一件挂起的防护服，并配文“他真的让我相信世界是美好的”。

本轮上海疫情中，周俊一直和同伴坚守在抗疫一线。各方的鼓励和支持，让周俊非常感动，她在朋友圈晒出了2020年的这幅宅手绘作品。这让简美霜决定重启“疫期宅手绘”，传播正能量与暖心故事。

4月6日凌晨4∶19，刚结束一天工作的周俊在朋友圈发了一张照片，并配上了文字：“被这群区机关志愿者感动到了，这些人能处，有事真能上。”这是她抗疫至今唯一一张工作照。

早晨醒来后，简美霜为好友点了赞。她拿起画笔，把这张合照描绘了出来。三位“大白”围在一起，注视着电脑，电脑背面写着时间，旁边是几个字：“这些人能处，有事一起上”。“疫情来袭，重担突然就压在这些年轻人肩上。他们没有任何惧怕，哪怕工作到凌晨以后，也从没有一句怨言。”简美霜说，许多人在一线全力坚守与付出，我们要给他们更多肯定、鼓励与支持。

“一社区一条心，让困难的事变得简单……”一位网名叫“地方妈妈很感动”的好友写下的一段话，给了简美霜很大的触动。“远亲不如近邻。疫情发生后，邻里之间守望相助，人们愿意帮助别人，也愿意接受别人的帮助。”于是，简美霜创作了这样一副手绘：一位大叔抱来了大大的土豆，一位阿姨手里揽着一只鸡，一个人抱着加油瓶，还有人送来了一袋米……中间是几个字：谢谢中国好邻居。

到4月15日，简美霜半个月里已创作了近40幅手绘。“‘疫期宅手绘’不是单纯写文字，也不只是绘画，而是想通过作品让那些发生在平凡生活中、触动人心的真实故事被更多人看见，持续传递故事背后的美好情感。”简美霜对记者说。

(本报上海4月15日电 本报前方报道组 记者张蕾、靳昊、章正)

短评

抗疫，从我做起

市民李晖自制社区防疫小报，努力化解居民的焦虑和矛盾；张院长夫妇优化设计核酸检测线路，帮助小区高效顺畅地进行核酸检测；来自中国台湾的文创工作者简美霜，利用“疫期宅手绘”传递爱与温暖——原来，“足不出户”，也可以成为抗疫表率。

隔离在家，我们可以做什么？其实，没那么复杂。不信谣不传谣，保护好自己和家人，理解支持志愿者，积极配合社区工作……这就是作为普通人的我们对抗疫的最大贡献，也是作为市民应有的责任和担当。

为每一个支持、配合和帮助疫情防控的“您”点赞——抗疫，从我做起！