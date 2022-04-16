蛋白质对免疫系统有多重要？老人尤其要注意

机体的营养状况与免疫系统的强弱密切相关，在各种营养物质中，蛋白质、氨基酸与机体免疫系统的关系尤为密切。尤其对老年人来说，基础免疫力相对低下、抵抗力较差，补充蛋白质营养更具特殊意义，充足的蛋白质营养补充有助于老年人对自身免疫系统的维持和稳定。

为什么蛋白质营养不良

常发生在老年人群中？

蛋白质营养不良是指因机体蛋白质严重缺乏引起的营养不良综合征，常有皮肤黏膜苍白、皮下脂肪减少、毛发脱落等症状，还会伴有低蛋白性水肿、腹部膨胀等发生。该病多见于婴幼儿及学龄前儿童,老人也可发生。

对老人来说，由于咀嚼功能不良、味觉减退、食欲下降等原因，老年人经常出现进食量明显减少，易引起膳食蛋白质摄入不足；而长期慢性疾病、代谢状况改变等因素又使得老年人对蛋白质的生理需求增加。因此，蛋白质营养不良也常发生在老年人群中。

蛋白质营养不良会加剧年龄相关的肌肉损失，是导致老年人肌肉衰减症及衰弱综合征发生、发展的重要因素。同时，它还与老年人住院时间延长、术后并发症增加、感染以及死亡率增高等不良临床结局密切相关，对老年人的生活质量、临床预后以及健康寿命影响重大。

日常生活中

怎样“食补”蛋白质？

保持体内各类氨基酸的充足、平衡，才是维持健全免疫力和强健体魄的关键。

《中国居民膳食指南》推荐：健康的成年人每天应摄入1.0-1.2g蛋白质每千克体重，且动物性蛋白和大豆蛋白等优质蛋白应占总的膳食蛋白质摄入量的30%-50%。

因而目前推荐一个健康成年人每天摄入肉类（包括猪肉、牛肉、羊肉、禽肉以及动物内脏等）40-75g，水产类40-75g，蛋类40-50g，奶制品300g，全谷类和杂豆类50-150g，坚果类10g。

这几类人群

要慎重补充蛋白质

但是蛋白质的需求也要因人而异，以下几类人群要慎重补充：

1.肾脏疾病患者：为减轻肾脏代谢负担，蛋白质的摄入量要适当减少，且要以摄入优质蛋白为主；

2.尿酸增高及痛风患者：为了控制体内的嘌呤含量，需要控制动物性蛋白的摄入量；

3.营养不良者或康复期病人：应相应地增加蛋白质摄入量，必要时可依照自身情况，在日常饮食基础上每天增加10-20g的乳清蛋白或牛奶蛋白等蛋白质补充剂，以满足机体需求。

我们都知道，蛋白质摄入不足会影响机体生长发育甚至智力发育，引起机体免疫力下降以及精力不足等，但是蛋白质补充过量也会对人体造成伤害。蛋白质摄入过量一般是指长期摄入超过35%总热量的蛋白质，这会增加机体肝脏和肾脏的代谢负担，导致肠道内毒素堆积，甚至会影响机体骨密度引起骨质疏松。

文/孙建琴（中国营养学会常务理事、老年营养分会副主任委员）