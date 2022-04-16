女子食用过度泡发的木耳后进ICU 这种食物隔夜后会吃出人命！

前不久，有新闻报道显示，来自浙江杭州的王女士食用了泡发2天的黑木耳，不久就出现腹痛、腹泻、高烧、低血压、四肢湿冷以及皮肤巩膜黄染等情况。在医院检查后发现，王女士多器官受损、肝肾功能恶化，需要进行肾脏透析治疗，而且随即出现了休克症状。幸亏紧急转至ICU，经过对症抢救后，脱离生命危险。

天气越来越热，吃爽口凉拌菜黑木耳的人也越来越多，这里提醒大家，一定要注意，尤其不能吃隔夜的黑木耳，此前类似的中毒事件也频频发生。黑木耳本身无毒，但木耳可能会感染椰毒假单胞菌，并产生毒素米酵菌酸。之前黑龙江导致9人死亡的酸汤子中毒事件，元凶就是它。

椰毒假单胞菌是存在于土壤里的一种细菌，黑木耳在种植、运输的过程中，如果保存、加工不当，有可能受到细菌的污染。椰毒假单胞菌最适宜的产毒温度为26℃左右，天热的时候，如果将黑木耳长期浸泡在湿润的环境中，细菌会大量繁殖、产毒；而米酵菌酸具有耐高温、难溶于水的特性，高温烹饪也无法破坏其毒性，所以，不仅是吃凉拌黑木耳，即使是经过炒制的黑木耳，如果已经存在毒素，仍会发生中毒。

由于目前并无特效解药，中毒后轻则出现恶心、呕吐、腹泻、头晕等症状，重者可致黄疸、肝肿大、意识不清、休克甚至死亡等危重后果。所以，为了安全起见，建议大家浸泡木耳前，要把木耳和容器仔细清洗干净，泡发的时间控制在3小时之内。天热时，最好在冰箱里泡发，低温可延缓微生物的繁殖速度。在此期间可换2-3次水，保持浸泡水的清澈。每次保证吃多少、泡多少，浸泡银耳也是同理。

文/于康（北京协和医院临床营养科教授）