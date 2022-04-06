中疾控专家：花粉过敏不属于接种新冠疫苗的禁忌

人民网北京4月6日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍从严从实抓好疫情防控工作有关情况，并答记者问。

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，春季鲜花盛开的时候，有些有花粉过敏症史的人开始出现发病，包括眼睛痒、打喷嚏、咳嗽，严重的还会出现哮喘合并症，有些措施可以预防花粉过敏症的发生，包括戴口罩、远离花粉环境。如果正在发生花粉过敏，也可以采用药物缓解症状。

“对于花粉过敏的人来说，不属于接种疫苗的禁忌。”王华庆表示，有三种情况如果出现过敏就不能打疫苗。一是过去接种过某一技术路线的新冠病毒疫苗出现过敏的，不能接种；二是对接种的新冠病毒疫苗当中的某种成分过敏的，不能接种；三是过去打过其他疫苗出现严重的过敏性反应的，也不能接种。

“需要强调的是，在接种疫苗的时候，如果正处在花粉过敏急性发作期，尤其是出现严重合并症的，建议缓种新冠病毒疫苗。”王华庆说。

王华庆表示，一直强调接种疫苗后，在现场留观30分钟，目的也是针对出现的急性过敏、严重反应等采取措施，及时救治。预防新冠、预防重症、预防死亡，接种疫苗是最好办法，对有花粉过敏史的可以接种疫苗的，应该尽快接种疫苗，没有接种加强针的，符合接种条件的，要尽快去接种。