直播预告：肝气郁结与肝炎有什么关系？

肝气郁结会出现恶心、食欲不振、厌油等与肝炎相近的消化道不适症状。肝气郁结与肝炎有何关系？中医在治疗肝炎方面有哪些独特的方法？

2月23日15:00，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请中华中医药学会肝胆病分会主任委员、首都医科大学附属北京佑安医院中西医结合会诊中心主任李秀惠做客直播间，为大家详细讲解中医如何认识和应对肝炎。

专家介绍：

李秀惠，首都医科大学附属北京佑安医院首席专家，中西医结合会诊中心主任。主任医师，教授，博士生导师，技术二级，国家中医药管理局传染病专家组成员、传染病重点学科和重点研究室学科带头人，国家临床重点专科中医肝病负责人，北京市新冠肺炎中医专家组副组长，国家自然基金项目评审专家，《中西医结合肝病杂志》编委会主任，中华中医药学会肝胆病分会主任委员，首都名中医、北京市三八红旗手、中医榜样人物。

擅长：中医、中西医结合诊治病毒性和非病毒性肝病，如慢性肝炎肝纤维化、肝硬化、重型肝炎、肝癌、药物性肝炎及自身免疫性肝病等；应用中医和中西医结合诊治艾滋病、手足口病等传染病。

如何收看直播：

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