直播预告：防治艾滋病，我们能做什么？

2021年12月1日是第34个“世界艾滋病日”，今年“世界艾滋病日”的主题为“生命至上 终结艾滋 健康平等”。因为对艾滋病认识不够深入，有人仍然还是谈“艾”色变。从感染HIV到发展为艾滋病，会经历哪些过程？患上艾滋病有哪些症状？预防艾滋病主要有哪些措施呢？

为了揭开艾滋病的神秘“面纱”，12月1日9:30，首都医科大学附属北京地坛医院感染中心主任医师郜桂菊将做客人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享艾滋病相关知识，欢迎届时收看。

专家简介：

郜桂菊，首都医科大学附属北京地坛医院感染中心主任医师、博士、首都医科大学传染病学教授、首都医科大学博士研究生导师、北京大学医学部硕士研究生导师。

致力于肝病和艾滋病抗病毒治疗疗效及毒副作用的监测与研究、艾滋病机会性感染的诊治研究、脂肪肝及肝纤维化的诊治研究。参与了国家“十五”“十一五”“十二五”“十三五”科技攻关，国家卫健委及北京市科委课题研究及临床新药验证等科研工作。

北京市抗病毒治疗专家组成员、中国民族医药学会传染病分会理事、中国艾滋病性病协会病毒免疫学组成员、中国性病艾滋病防治协会HIV合并肝病专业委员会常委、中国性病艾滋病防治协会基础研究专业委员会委员。

擅长：艾滋病和肝病抗病毒治疗疗效及毒副作用的监测与研究、艾滋病机会性感染及肿瘤的诊治研究、脂肪肝及肝纤维化的诊治研究以及艾滋病耐药相关检测与研究。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP。

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动“下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。