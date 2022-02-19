今日雨水 中医专家教你雨水养生重点

今天我们迎来二十四节气中的第二个节气——雨水。雨水节气，天气开始回暖，降水量逐渐增多。此时，养生保健方面应该如何做呢？

“雨水时节，寒湿之邪容易困脾，会导致腹痛、腹泻、失眠、乏力等症，饮食方面应当健脾护脾。”河南中医药大学第一附属医院主任医师王新志表示，此时饮食应以清淡为主，少食辛辣刺激及寒凉之物。可食用薏苡仁、莲子等健脾祛湿，同时可以适量的党参、黄芪、白术、生姜、大枣代茶饮，以顾护脾胃，增强机体免疫力。另外，雨水时节天气变暖多燥，易出现皮肤干燥，应适当饮水，多食水果。

“雨水时节应当疏肝、柔肝，保持心情舒畅。”王新志医生建议，此时应早睡早起，23时之前安卧睡眠，保持心情舒畅，可以通过打太极拳、站桩等方式保持肝气顺畅，达到养肝护脾的功效。同时，要注意天气变化，晨练时间不宜过早，最好至气温升高后再开始锻炼。日常起居中要注意防寒保暖，适当增添衣物，预防呼吸道疾病。此外，雨水节气降雨多，出门最好带把伞，以避免冒雨涉水，湿衣裹身而感受寒湿会引发疾病。一旦感受了湿邪，应及时祛除。例如，喝杯温热的红糖姜枣茶，用热水泡脚，微微出汗即可祛除外湿。

王新志医生提示，风湿、类风湿以及水肿病患者，可以通过艾灸三阴交、阴陵泉、足三里等穴位，散寒祛湿；老年人、孕妇、儿童等体弱人群，抵抗力弱，更应注意防寒保暖，饮食应加强营养，多补充优质蛋白质，必要时服用钙片，避免剧烈运动暗耗阳气。