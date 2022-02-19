寒来暑往春夏秋冬 二十四节气里藏着你的健康密码

二十四节气里藏着你的健康密码

立春时节，北京冬奥会开幕了。万物复苏，春回大地，盛况空前的开幕式当晚，与一幅幅精美绝伦的画卷一同展现在世界面前的，还有二十四节气这一中华民族传承数千年的智慧结晶。

二十四节气，是中国人通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系和实践，在黄河流域形成后，作为农耕社会的生产生活时间指南逐步推广。由此产生的大量季节文化和养生文化，也逐渐成为中华民族传统文化的重要组成部分。其中很多传统养生智慧在现代社会依然对人体健康有着积极的指导意义。2月19日是二十四节气的第二个节气雨水。记者采访了专家学者，为大家整理了一份二十四节气养生指南。

春 春捂有度 少酸宜甘 动静适宜 心态乐观

立春是二十四节气之首，寓意春天的开始。民间有啃萝卜的“咬春”习俗。在南京中医药大学中医养生学学科带头人陈涤平教授看来，春季是人体阳气升发的季节，应多吃一些辛甘发散性质的食物，萝卜正好满足这一需求。同时萝卜具有消食宽中化积，健脾润肺化痰等功效，对预防春节期间食用油荤过多、运动不足导致的消化问题具有积极作用。

每年的2月18日或19日为雨水节气，是全年寒潮出现最多的节气之一，容易出现“倒春寒”的现象，民间素有“春捂秋冻”之说。“孙思邈在《千金要方》中提到，春时衣着宜‘下厚上薄’，注意下半身保暖。当然是否‘春捂’也要根据天气而定，‘捂’的程度应以自身感觉温暖，又不出汗为宜。”陈涤平提醒。

惊蛰前后是全年气温回升最快的节气之一，民间部分地区有吃梨的习俗。“这其实有一定的科学依据。惊蛰节气大部分地区雨量增多却很有限， 气候比较干燥，容易口干舌燥，外感咳嗽。而梨性寒味甘，有清热养阴、利咽生津、润肺止咳的功效。”陈涤平说，“同时梨子富含果酸、铁质、维生素等， 特别适合这一季节食用。但对于素体脾胃虚寒、便溏的人，不宜食用梨。食用梨时建议冰糖煮制，不仅可以避免食物冰冷，更利于和胃润肺。”

春分是一年四季中阴阳平衡、昼夜均等、寒温各半的时期。陈涤平介绍，春分时节人体的阳气顺应自然，有向上向外升发的特点，孔子言：“不时，不食”，此时食用鲜荠菜、春韭、柳芽、香椿芽、马兰头、春笋、芦笋、胡萝卜等春芽食物最是应时。但要注意过犹不及，在饮食上还需讲究平衡和适量。

清明，有天清地明之意，时至清明，阳气升发又开始呈现加速挺进的状态，为万物带来了更多“生”的能量。清明也是中国传统扫墓祭祖的节日，祭祖扫墓，怀念故人，难免悲伤、思虑过度，陈涤平建议，此时白茶、绿茶(少量)、菊花茶、茉莉花茶是养生佳饮，有助于调和情绪，疏肝和胃。当然清明节也是踏青节，祭扫的同时郊游踏青，徜徉于青山绿水之间也是一种放松。清明节部分地区有吃生冷食物，吃年糕、青团等风俗，陈涤平提醒这些寒凉、油腻黏滞之品易伤胃阳气，应尽量少食。

谷雨，源自古人“雨生百谷”之说，是春季的最后一个节气。谷雨期间空气中的花粉和其他颗粒物高于平常，最容易引发过敏症状。陈涤平提醒，过敏体质的人户外运动应尽可能选在花粉指数最低的时候，如清晨或是一场阵雨之后。而随着夏季的临近，南方等地多春雨绵绵，春季要保持室内清洁，避免微生物滋生，还要注意防风除湿。

夏 合理降温 饮食均衡 早晚运动 健康补水

每年的5月5日或6日是立夏。人们习惯上把立夏当作温度明显升高、炎暑将至、雷雨增多的重要节气。上海中医药大学教授李其忠表示，夏天可以适当补充苦味食物，如苦瓜、苦菜、绿茶等，苦味食物可以降火祛湿，养心清热。现代研究也表明，苦味食物所含的生物碱具有消炎退热、促进血液循环和舒张血管的作用。

小满，意指夏熟作物的籽粒已经结果，开始灌浆饱满，但还未成熟。小满也预示着闷热、潮湿的夏季即将来临。经常有人认为天气转热后饮食宜清淡，一味地走清淡路线，少吃甚至不吃多营养食物，但荤素搭配，营养合理才是正确的养生之道。李其忠提醒，小满时节，万物繁茂，生长最旺盛，人体生理活动消耗的营养物质也最多，所以及时适当补充营养，才能使五脏六腑不受损伤。

芒种，取义于“有芒的麦子快收，有芒的稻子可种”之语。“芒种”也称“忙种”，预示着农民开始了忙碌的田间生活。此时，我国长江中下游地区开始进入梅雨季节，空气非常潮湿，天气十分闷热，各种物品容易发霉，蚊虫开始滋生。据广州市第一人民医院南沙医院主任中医师邓聪介绍，芒种时节湿气弥漫，一些人会选择紧闭门窗防潮，这反而会加快真菌、细菌和其他微生物繁殖，影响室内环境和人体健康。正确做法是经常开窗保持室内空气新鲜，有条件者可用空调抽湿。

夏至是北半球一年中白昼最长的一天，地表热量还在积累，并未达到最强，然而防暑降温已经提上日程，其中，喝绿豆汤是夏季解暑最常见的方法之一。中医学认为，绿豆味甘性凉，无毒，有清热解毒、消暑除烦、止渴健胃、利水退肿等功效。“但脾胃虚寒或寒性体质的人群不宜使用。此外，患有缺铁性贫血而服用铁剂的人群也忌食绿豆。因为绿豆中含有丰富的磷元素，不利于人体对铁剂的吸收。”李其忠提醒。

小暑节气，温度持续升高，三伏天随之而来。民间素有“夏练三伏”的说法，李其忠提醒，就个体而言，无论是传统养生功法，还是现代体育运动，量力而行、有氧运动是基本原则，切不可执迷于“夏练三伏”而强行为之，以免体力不支，伤气耗津，甚至发生中暑昏厥。此外，高温环境作业过久、夏日阳光暴晒太长、人群拥挤导致散热困难等容易引发中暑，李其忠建议，预防中暑，要合理安排作息时间，外出做好防暑措施，多喝凉盐开水、绿豆汤等，必要时可服用藿香正气水等进行预防。

大暑节气正值“中伏”前后，是一年中最热的时期，而降温也成了头等大事。如今，防暑降温离不开空调，但李其忠提醒，长时间使用空调容易使房间内空气流动性变差，导致微生物滋生，而室内外温差过大容易引发感冒。因此要注意降低室内外温差，进入空调房及时换掉湿衣服、擦干汗水，避免站在空调出风口前。当然，夏季居室降温，自然通风是最理想的。

秋 进补适当 防燥防寒 早睡早起 走出秋郁

立秋，意味着秋天的开始，虽然还有“秋老虎”的余威，但总体趋势是逐渐凉爽。民间素有“贴秋膘”“立秋进补”的说法。北京中医医院副主任医师吴义春介绍说，立秋进补要看个人体质，不是所有人都需要进补。如今生活水平提高，大多数人的身体状况处于营养过剩状态，这个时候如果再食用热量比较高的食物，身体反而会吃不消。

每年的8月23日或24日为处暑，“处”含有终止之意，表明暑天即将过去。处暑时节正值过敏期，俗话说：“秋天到，鼻炎闹”，每年一到夏秋交替，气温下降，部分人就会出现鼻痒、鼻塞、打喷嚏、流鼻涕等过敏性鼻炎症状。吴义春建议，应在医师指导下规范、系统使用抗过敏药物控制症状，并配合中药方剂等中医药疗法对症治疗。同时必须注意加强锻炼，防寒保暖，增强免疫力。

白露后，气温开始下降，天气转凉，早晨草木上有了露水。有俗语称“白露勿露身”，民间又有“春捂秋冻”之说。对于这两个矛盾的说法，吴义春指出，秋冻不能简单地理解为少穿衣服，应该科学地“秋冻”。初秋时节，冻一冻有益健康。晚秋时节，气温下降，一味强求“秋冻”，会适得其反。且心脑血管疾病、慢性胃病、呼吸道疾病、关节炎、糖尿病患者以及身体调节功能较差的老年人和正在生长发育的婴幼儿严禁“秋冻”。

秋分，又称为降分，这一天日夜等长，又平分秋季。秋分后，天干物燥越发明显，防燥的重要性不断提升。吴义春介绍，燥邪伤人，易伤人体津液，津液既耗，会出现唇干、鼻干、咽干、皮肤干甚至皲裂等症状。预防秋燥，可以适当多食一些富含维生素的食品，也可以选用一些滋阴益气的中药。在起居上要早睡早起，能使机体津液充足、精力充沛。

寒露，气温更低，露水更冷，万物随寒气逐渐消落，再加上“一场秋雨一场寒”，成了感冒高发时期。吴义春提醒，中医对感冒有风寒感冒和风热感冒的区分，不区分感冒的类型盲目吃药，不仅不能治疗感冒，可能还会加重病情。针对风寒感冒，感冒前期可以用香菜、葱白或生姜煮水喝，达到解表散寒的作用。针对风热感冒，可选用板蓝根或清热解毒的中成药。

霜降，是秋季的最后一个节气。晚秋时节，凄风惨雨、草枯叶落，人感受到季节的变化容易起忧思。据吴义春介绍，入秋之后，人脑内的松果体分泌褪黑激素相对增多，人的情绪相应低沉消极。所以，适当调节心情，到户外走走，感受大自然季节变换的美妙，赶走秋郁。

冬 进补得当 注意保暖 适度锻炼 心态平和

立冬，不仅代表着冬季的开始，更有万物收藏，规避寒冷之意。民间素有“冬令进补，来年打虎”“三九补一冬，来年无病痛”之说。据广州中医药大学第一附属医院大内科主任吴伟教授介绍，中医认为冬季是进补的最好季节，但不是人人都可以补，需要根据体质进行个体化滋补。根据中医“虚则补之”“寒则温之”的原则，以温补阳气的食物进行调理，提高机体耐寒能力。而西瓜、黄瓜、苦瓜等因偏凉性，应少吃。

小雪，是进入冬天后的第二个节气。北方地区由于室外寒冷，衣着偏厚重，室内有暖气，体内热气蒸发，加上喝水少，容易滋生内火，表现为口鼻干燥、口腔溃疡等，吴伟建议，可以喝一些汤水来缓解体内热气，如大白菜豆腐猪肉汤、菠菜肉片汤、羊肉红白萝卜汤等。而且白菜、萝卜都是冬季的应季食物，富含维生素及多种微量元素，非常适合食用，也可以喝一些淡茶，如龙井茶、毛尖、茉莉花茶等。

大雪节气，天气开始变得更为寒冷，大风、大雪、气温骤降会经常出现，吴伟提醒，此时是感冒、呼吸、消化、心血管等疾病高发期，需要积极预防。除了忌食生冷，多吃些牛羊肉等温性食物外，还要注意保暖，尤其保护好头、胸(背)、足三个部位，防止风邪和寒邪入侵。此外适当早睡晚起和适当锻炼身体都有助于提高免疫力。此时的汤谱应用滋补类，如当归生姜羊肉汤、蘑菇鸡汤等，也可以喝些温中暖胃茶，如陈年普洱、红茶、陈皮生姜茶等。

冬至是北半球全年中白天最短、夜晚最长的一天。冬至过后，三九天拉开序幕。吴伟介绍，民谚讲：“冬练三九”，参加冬季体育运动可以增强体质、促进血液循环、提高御寒能力、缓解大脑疲劳。不过运动项目的选择要因人而异，冬泳等极端锻炼适合体质健壮、无心肺疾病、无高血压病的人群，一般人群可选择慢跑、跳健身操、打太极拳、八段锦、室内器械练习等方式。

小寒，一般是一年中气温最低的节气，北方民间俗语有“小寒胜大寒，常见不稀罕”之说。吴伟提醒，人体血管“寒则收缩”。冬天为御寒会进食更多高热量食物，这些都容易诱发心脑血管疾病。具有此类疾病风险的患者，需要监测自身血压、心率等情况，并在医生指导下调节降压药等用药。中老年心血管病患者，建议随身携带硝酸甘油片或芳香温通中成药等药物救急。

大寒是一年中的最后一个节气，与立春交接，隐隐中已能感受大地回春的迹象，人体生机勃发之机能也将启动。据深圳市中医院治未病中心主任汪栋材介绍，大寒在饮食上与小寒略有不同。首先进补量应逐渐减少，以顺应季节的变化。在进补中应适当增添一些具有升散性质、健脾理气的食物，为适应春天升发特性做准备。

(本报记者 秦伟利)