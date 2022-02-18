居家适老化改造生活里不再“磕磕碰碰”

【现实挑战】没有呼救设施，卫生间易滑倒，老旧楼房没电梯……居家养老存在不便与安全隐患

【应对策略】居家适老化改造逐渐专业化、精细化，极大提高老人生活自理能力

第七次全国人口普查数据显示，我国65岁及以上人口达1.9亿人。目前大多数老年人首选的养老方式仍是居家养老。家中没有呼叫、报警设施，卫生间缺少扶手、光线昏暗，老旧楼房没电梯……这些都可能给居家的老人们带来不便与安全隐患。如何让老年人在家中安全养老，成为社会日益关注的话题。

2020年7月，民政部、财政部、全国老龄办等9部委联合印发《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》，针对老人居家养老中容易遇到的摔倒、生活不便等问题，居家适老化改造应运而生，让老年人不再“磕磕碰碰”，拥有一个安全、便利的生活环境。

贴近需求

适老化改造精细化

93岁的罗女士与子女和保姆同住。老人患有心脏病和高血压，日常生活基本可以自理，但因曾在家中跌倒造成髋关节骨折，导致腿部力量减弱，现在只能借助辅具完成日常行动。罗女士的家属表示，老人平时随身携带无线呼叫器，有问题会随时呼救，但老人平时起夜较频繁，起床比较吃力，家中的环境不太方便老人生活。

了解到可以对居家环境进行改造，提升老人居家养老的安全性和便利性，罗女士的家属找到了安馨康养集团孝心天使服务团队，对家里进行适老化改造。考虑到老人日常生活基本自理，团队建议以预防跌倒为主，可以对卫生间、淋浴区以及卧室进行改造。根据改造方案，团队对地面进行了防滑处理，在老人常经过的墙边安装了扶手，卫生间装上了马桶助力架和洗澡椅，还将此前简易坐便凳更新为更适合老人的马桶座便椅，对老人的拐杖和呼叫器也进行了更换。

“改造之后真的方便安全了不少，比如以前在屋里走动的时候，偶尔会打滑，现在不会了；以前如厕后起身特别费劲，现在有了助力架，一借力就能起来，方便太多了。”罗女士说着又指向卧室床边的扶手，表示有了它再也不用担心翻身会从床上掉下来，起床也省力了，现在自己安心，儿女也放心了。

该团队服务部总监兰皓说，适老化改造最重要的作用之一就是预防，对于行动不太方便或者需要专人照顾的老人来说，专业的适老化改造能大大提高他们生活自理能力。

政府补贴

困难老人居家安全更有保障

家住丰台区长辛店街道西峰寺社区的陈女士今年73岁，患有心脏病、风湿等多种疾病，走路不太利索，生活很不方便。2019年9月，陈女士家开始进行适老化改造，卧室灯换成智能灯，床边安装了桌子，既能充当起身的扶手，也能摆放一些日用品；浴室配备了洗澡椅，地面铺了防滑垫；马桶旁安装了两个扶手，方便起身……此外，陈女士还新添了一辆折叠轮椅和一个助步器，一系列的改变让居家生活发生了大变化。“改造后方便多了，上卫生间和洗澡也更安全了!”陈女士说，改造一共花了4400多元，都是政府出的钱。

陈女士居家条件的改善得益于北京市推进老年人居家适老化改造的政策。2016年9月，北京市民政局、老龄工作委员会办公室启动了经济困难老年人居家适老化改造工作，改造内容包括助行、助浴、助洁、紧急救援、康复辅助等，改造标准为每户不超过5000元。截至2021年年底，已完成经济困难老年人家庭适老化改造4682户。

据了解，目前全市有90%以上的老年人选择居家养老，其中半数为“空巢老人”，10%独自居住，缺少家庭的照护。随着年龄增长，老年人产生了明显的生理机能变化，家庭适老化改造可以通过施工改造、设施配备、辅具适配等方式改善老年人的居家生活环境，缓解老年人因生理机能变化导致的生活不适应，提升居家生活品质。

“十四五”期间，全市将制定居家适老化改造政策服务包，将经济困难老年人家庭纳入重点保障对象，实施家庭适老化改造，有效满足居家养老需求。同时，加快既有社区道路设施、休憩设施、信息化设施、社区服务和生活性服务场所等与老年人日常生活密切相关领域的适老化改造。加强步行系统安全设计和空间节点标志性设计，配建有利于各年龄群体共同活动的健身和文化设施。加强社区生态环境建设，鼓励开发老年宜居住宅、专业化养老社区。

专家建议

建立适老化改造标准体系

目前北京市老年人口基数大，并面临快速增长趋势。而原有居家养老环境不适老，且适老化改造知识普及程度有待提高。北京市投资促进服务中心副主任苏宏在今年北京“两会”上提出关于进一步满足居家养老需求，加快适老化改造的提案。

苏宏建议，在全市全面宣传推广居家养老适老化改造。根据自愿改造的原则，60周岁以上的老年人都可自愿申请改造，在辖区内广泛宣传、重点排摸、精准评估、实地走访、收集反馈全过程跟进，通过政府补贴、企业让利、家庭自付的资金分担机制，将适老化改造工作落到实处，消除老人各种顾虑。

同时，应建立适老化改造标准体系和工程标准化管理制度。完善现行适老化及无障碍设计标准及管理办法，对选材、尺寸等均做统一规定，并将适老化改造强制性标准覆盖到居室内部。建立供应商、施工企业准入制度或供应商白名单，建立完善的工程验收标准及管理机制，并加强适老化改造设施的后续维护及监管。

文并摄/付佳